Польша подняла в небо F-16 из-за ракетной атаки РФ на Украину
Категория
Мир
Дата публикации

Польша подняла в небо F-16 из-за ракетной атаки РФ на Украину

F-16
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Источник:  RMF 24

2 января в Польше подняли в небо истребители F-16 на фоне массированной российской ракетной атаки на Украину.

Польша отреагировала на атаку РФ на Украину

Польское оперативное командование сообщило, что для обеспечения безопасности воздушного пространства Польши были задействованы две пары истребителей F-16 и союзнический авиазаправщик.

Информируем, что наблюдается интенсивная деятельность дальней авиации Российской Федерации, связанная с нанесением ударов по территории Украины. Для обеспечения безопасности воздушного пространства Польши были задействованы две пары истребителей F-16 и союзнический авиазаправщик. Около 5.45 утра поднялась американская пара, дислоцирующаяся на базе в Ласке, а около 6.15 утра Польская пара с базы в Кшесинах.

Там добавили, что деятельность польской и союзнической авиации может быть связана с повышенным шумом, особенно в восточной части страны.

Российская ракета пролетела над Польшей

29 декабря в Польше заявили, что со стороны Украины в воздушное пространство страны вошел неопознанный воздушный объект.

Все говорит о том, что российская ракета вошла в воздушное пространство Польши, а затем покинула его. Мы подтверждаем это на национальном и союзническом радарах, – заявил начальник Генерального штаба Войска Польского генерал Веслав Кукула.

Войска были направлены для поиска места падения ракеты, однако ее не обнаружили.

Утром 2 января в эфире RMF24 замминистра обороны Павел Залевский подтвердил, что российская ракета покинула территорию страны.

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