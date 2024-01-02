Польша подняла в небо F-16 из-за ракетной атаки РФ на Украину

2 января в Польше подняли в небо истребители F-16 на фоне массированной российской ракетной атаки на Украину.
Польша отреагировала на атаку РФ на Украину
Польское оперативное командование сообщило, что для обеспечения безопасности воздушного пространства Польши были задействованы две пары истребителей F-16 и союзнический авиазаправщик.
Там добавили, что деятельность польской и союзнической авиации может быть связана с повышенным шумом, особенно в восточной части страны.
Российская ракета пролетела над Польшей
29 декабря в Польше заявили, что со стороны Украины в воздушное пространство страны вошел неопознанный воздушный объект.
Войска были направлены для поиска места падения ракеты, однако ее не обнаружили.
Утром 2 января в эфире RMF24 замминистра обороны Павел Залевский подтвердил, что российская ракета покинула территорию страны.
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