У Києві понад 15 постраждалих через ракетну атаку РФ, виникла пожежа

У багатоповерховому будинку в Соломʼянському районі Києва наразі виявлено 16 постраждалих. Також спалахнула пожежа у Подільському районі.

Наслідки ракетної атаки РФ по Києву

Як повідомив мер столиці, наразі відомо про 16 постраждалих у багатоповерховому будинку в Соломʼянському районі, де сталося загоряння внаслідок ракетної атаки. 15 із них медики госпіталізували.

Окрім цього у Подільському районі палає складська будівля. Пожежа на площі 2000 м кв. Екстренні служби працюють на місці.

Також внаслідок ракетної атаки у Деснянському районі горить будівля супермаркету. У Дарницькому районі пошкоджені нежитлові будівлі.

У Голосіївському районі уламки ракети впали у парку. У Печерському районі уламки впали на дах 9-ти поверхового житлового будинку та на ще одну багатоповерхівку і приватний будинок.

В Оболонському районі також горить житловий будинок, ще частина уламків впала на територію нежитлової забудови та складських приміщень. У Святошинському — влучання в будівлю соціальної інфраструктури. ;

У Шевченківському районі уламки впали на відкриту місцевість.

Ракетна атака триває. Тривога оголошена ще з 5:53 ранку.

Що відомо про атаку на Україну 2 січня

У ніч на 2 січня Росія запустила по Україні кілька десятків ударних дронів та ракет.

У Києві та низці південних і центральних областей було оголошено повітряну тривогу, працювали сили протиповітряної оборони. Згодом у столиці прогриміли вибухи.

Є кілька прильотів у середмісті Харкова, в районах житлової забудови. Там спалахнула пожежа. Є постраждалі.

Зазначається, що в ніч на 2 січня російські окупаційні війська атакували Україну за допомогою 35 БпЛА типу Shahed-136/131 з мису Чауда – Крим та району Приморсько-Ахтарськ – РФ.

Усі ворожі ударні БпЛА знищено силами та засобами Повітряних Сил та Сил оборони України.