Війська РФ завдали ударів по Харкову. Є постраждалі
Категорія
Україна
Дата публікації

Війська РФ завдали ударів по Харкову. Є постраждалі

Олег Синєгубов / Харківська ОВА
Ракета

Зранку 2 січня російські війська завдали щонайменше чотири удари по Харкову, зокрема по середмістю. Відомо про 6 постраждалих.

Атака на Харків 2 січня

Начальник ОВА Олег Синєгубов повідомив, що російські окупанти завдають ударів по Харкову.

Окупанти завдали як мінімум 4 удари по Харкову. Зокрема, по центральній частині міста.

Є пошкодження багатоквартирних житлових будинків, автомобілів. Виникли пожежі. Деталі встановлюються.

За оновленою інформацію, на цю хвилину медики надають допомогу шістьом постраждалим.

Ситуація на Харківщині

За даними ОВА, 1 січня артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 15 населених пунктів Харківщини, зокрема: Ветеринарне, Козача Лопань Харківського району; Огірцеве, Вовчанськ, Бударки Чугуївського району; Бологівка, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Куп'янського району.

31 грудня ворог завдав удару по Харкову безпілотниками «Шахед». Без постраждалих.

30 грудня війська РФ випустили по Харкову щонайменше 6 ракет. У результаті обстрілу постраждали 28 людей. Серед них двоє дітей 14 і 16 років та іноземний громадянин.

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