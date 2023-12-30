У Харкові ракетним ударом РФ пошкоджено п'ятизірковий готель — фото

Через удар російськими ракетами 30 грудня у Харкові зруйновано 12-ий поверх готелю у центрі міста, три медичні заклади, багатоквартирний житловий будинок, дитячий садок. Терористи обстріляли Харків з території Бєлгородської області.
Армія РФ обстріляла Харків: що відомо
За словами мера міста Ігоря Терехова, росіяни 6 разів вдарили по Харкову. Внаслідок російського удару є пошкодження цивільної інфраструктури: лікувальної установи, багатоквартирних житлових будинків, магазинів та інших громадських місць, транспорту.
Пізніше Терехов заявив, що відомом про 16 постраждалих. За попередньою інформацією – обійшлось без жертв. Однак 5 осіб було госпіталізовано.
Готель Kharkiv Palace частково зруйновано
П'ятизірковий готель Kharkiv Palace пошкоджено внаслідок ракетної атаки. Він розташований у центральній частині міста та був відкритий 15 грудня 2011 року.
У готелі 171 номер, три ресторани, великі конференц-зали.
За словами Терехова,у центрі міста було два потужні вибухи – це були це ракети типу "С-300", випущені з Бєлгородської області.
Станом на 21:00 відомо про двох поранених у готелі у центрі Харкова. Один з них — іноземний журналіст, він має уламкові поранення грудної клітини. Також поранена жінка. Обох ушпиталили.
Влучання у Kharkiv Palace прийшлося на 12 поверх.
Влучання в інші райони Харкова
Як повідомив начальник ГУНП в Харківській області Олексадр Тимошко, також було зафіксовано три влучання ракет РФ в Індустріальному районі. Усі – в землю. За його словами, внаслідок цих ударів поранених немає.
Ще одне з влучань зруйнувало дитячий садок, а житлові будинки поруч пошкоджені вибуховою хвилею.
Як повідомили в МОЗ, в результаті обстрілу пошкодженно приміщення трьох медзакладів міста.
Попередньо, жоден з пацієнтів медзакладів та медперсонал лікарень не постраждав.
У Харкові через ракетний удар армії РФ постраждало 16 містян
У Харкові внаслідок удару РФ, за попередніми даними, постраждали 16 людей.
Про це повідомив у Telegram начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
За його даними, внаслідок удару пошкоджена лікувальна установа, багатоквартирні житлові будинки, магазини та транспорт.
Пізніше міський голова Ігор Терехов повідомив у Telegram, що кількість постраждалих унаслідок російських ракетних ударів зросла до 16.
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