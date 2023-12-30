У Харкові ракетним ударом РФ пошкоджено п'ятизірковий готель — фото

Через удар російськими ракетами 30 грудня у Харкові зруйновано 12-ий поверх готелю у центрі міста, три медичні заклади, багатоквартирний житловий будинок, дитячий садок. Терористи обстріляли Харків з території Бєлгородської області.

Армія РФ обстріляла Харків: що відомо

За словами мера міста Ігоря Терехова, росіяни 6 разів вдарили по Харкову. Внаслідок російського удару є пошкодження цивільної інфраструктури: лікувальної установи, багатоквартирних житлових будинків, магазинів та інших громадських місць, транспорту.

Окупанти вдарили по центральній частині міста Харків. Є пошкодження цивільної інфраструктури, - сказано у повідомленні голови ОВА. Поширити

Пізніше Терехов заявив, що відомом про 16 постраждалих. За попередньою інформацією – обійшлось без жертв. Однак 5 осіб було госпіталізовано.

ДСНС, поліція – працюють. Домедичну допомогу рятувальники надали 7 людям, з яких 2 дітей. Серед потерпілих – журналіст із Великої Британії. Також надзвичайники та поліцейські евакуювали із пошкодженого будинку 8 осіб, передавши їх лікарям та психологам, – повідомив глава МВС Ігор Клименко. Поширити

Готель Kharkiv Palace частково зруйновано

П'ятизірковий готель Kharkiv Palace пошкоджено внаслідок ракетної атаки. Він розташований у центральній частині міста та був відкритий 15 грудня 2011 року.

У готелі 171 номер, три ресторани, великі конференц-зали.

За словами Терехова,у центрі міста було два потужні вибухи – це були це ракети типу "С-300", випущені з Бєлгородської області.

Одна ракета прилетіла в готель, друга вдарила по житловому будинку теж у центрі, – сказав Терехов. Поширити

Станом на 21:00 відомо про двох поранених у готелі у центрі Харкова. Один з них — іноземний журналіст, він має уламкові поранення грудної клітини. Також поранена жінка. Обох ушпиталили.

Влучання у Kharkiv Palace прийшлося на 12 поверх.

Влучання в інші райони Харкова

Як повідомив начальник ГУНП в Харківській області Олексадр Тимошко, також було зафіксовано три влучання ракет РФ в Індустріальному районі. Усі – в землю. За його словами, внаслідок цих ударів поранених немає.

Ще одне з влучань зруйнувало дитячий садок, а житлові будинки поруч пошкоджені вибуховою хвилею.

Як повідомили в МОЗ, в результаті обстрілу пошкодженно приміщення трьох медзакладів міста.

Попередньо, жоден з пацієнтів медзакладів та медперсонал лікарень не постраждав.

У Харкові через ракетний удар армії РФ постраждало 16 містян

У Харкові внаслідок удару РФ, за попередніми даними, постраждали 16 людей.

Про це повідомив у Telegram начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

На цю хвилину медики надають допомогу 8 постраждалим, усі госпіталізовані, 4 особи – стан середній, 4 – у легкому стані, – розповів Синєгубов. Поширити

За його даними, внаслідок удару пошкоджена лікувальна установа, багатоквартирні житлові будинки, магазини та транспорт.

Виключно цивільна інфраструктура! Усі служби працюють на місці, – зазначив Синєгубов. Поширити

Пізніше міський голова Ігор Терехов повідомив у Telegram, що кількість постраждалих унаслідок російських ракетних ударів зросла до 16.