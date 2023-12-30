В Харькове ракетным ударом РФ поврежден пятизвездочный отель — фото

Из-за удара российскими ракетами 30 декабря в Харькове разрушен 12-й этаж отеля в центре города, три медицинских учреждения, многоквартирный жилой дом, детский сад. Террористы обстреляли Харьков с территории Белгородской области.
Армия РФ обстреляла Харьков: что известно
По словам мэра города Игоря Терехова, россияне 6 раз ударили по Харькову. В результате российского удара повреждения гражданской инфраструктуры: лечебного учреждения, многоквартирных жилых домов, магазинов и других общественных мест, транспорта.
Позже Терехов заявил, что известно о 16 пострадавших. По предварительной информации – обошлось без жертв. Однако 5 человек были госпитализированы.
Отель Kharkiv Palace частично разрушен
Пятизвездочный отель Kharkiv Palace был поврежден в результате атаки по ракетам. Он расположен в центральной части города и открыт 15 декабря 2011 года.
В отеле 171 номер, три ресторана, большие конференц-залы.
По словам Терехова, в центре города было два мощных взрыва – это были ракеты типа "С-300", выпущенные из Белгородской области.
По состоянию на 21.00 известно о двух раненых в гостинице в центре Харькова. Один из них — иностранный журналист, у него есть обломочные ранения грудной клетки. Также ранена женщина. Обоих госпитализировали.
Попадание в Kharkiv Palace пришлось на 12 этаж.
Попадание в другие районы Харькова
Как сообщил начальник ГУНП в Харьковской области Александр Тимошко, также было зафиксировано три попадания ракет РФ в Индустриальном районе. Все – в землю. По его словам, в результате этих ударов раненых нет.
Еще одно из попаданий разрушило детский сад, а жилые дома рядом повреждены взрывной волной.
Как сообщили в Минздраве, в результате обстрела повреждено помещение трех медучреждений города.
Предварительно ни один из пациентов медучреждений и медперсонал больниц не пострадал.
В Харькове из-за ракетного удара армии РФ пострадали 16 горожан
В Харькове в результате удара РФ, по предварительным данным, пострадали 16 человек.
Об этом сообщил в Telegram начальник Харьковской ОВО Олег Синегубов.
По его данным, в результате удара повреждено лечебное учреждение, многоквартирные жилые дома, магазины и транспорт.
Позже мэр Игорь Терехов сообщил в Telegram, что количество пострадавших в результате российских ракетных ударов возросло до 16.
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