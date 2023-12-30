В Харькове ракетным ударом РФ поврежден пятизвездочный отель — фото

Из-за удара российскими ракетами 30 декабря в Харькове разрушен 12-й этаж отеля в центре города, три медицинских учреждения, многоквартирный жилой дом, детский сад. Террористы обстреляли Харьков с территории Белгородской области.

Армия РФ обстреляла Харьков: что известно

По словам мэра города Игоря Терехова, россияне 6 раз ударили по Харькову. В результате российского удара повреждения гражданской инфраструктуры: лечебного учреждения, многоквартирных жилых домов, магазинов и других общественных мест, транспорта.

Оккупанты ударили по центральной части города Харьков. Есть повреждения гражданской инфраструктуры, – говорится в сообщении главы ОВА. Поделиться

Позже Терехов заявил, что известно о 16 пострадавших. По предварительной информации – обошлось без жертв. Однако 5 человек были госпитализированы.

ГСЧС, полиция – работают. К медицинской помощи спасатели оказали 7 людям, из которых 2 детей. Среди пострадавших – журналист из Великобритании. Также чрезвычайники и полицейские эвакуировали из поврежденного дома 8 человек, передав их врачам и психологам, – сообщил глава МВД Игорь Клименко. Поделиться

Отель Kharkiv Palace частично разрушен

Пятизвездочный отель Kharkiv Palace был поврежден в результате атаки по ракетам. Он расположен в центральной части города и открыт 15 декабря 2011 года.

В отеле 171 номер, три ресторана, большие конференц-залы.

По словам Терехова, в центре города было два мощных взрыва – это были ракеты типа "С-300", выпущенные из Белгородской области.

Одна ракета прилетела в гостиницу, вторая ударила по жилому дому тоже в центре, – сказал Терехов. Поделиться

По состоянию на 21.00 известно о двух раненых в гостинице в центре Харькова. Один из них — иностранный журналист, у него есть обломочные ранения грудной клетки. Также ранена женщина. Обоих госпитализировали.

Попадание в Kharkiv Palace пришлось на 12 этаж.

Попадание в другие районы Харькова

Как сообщил начальник ГУНП в Харьковской области Александр Тимошко, также было зафиксировано три попадания ракет РФ в Индустриальном районе. Все – в землю. По его словам, в результате этих ударов раненых нет.

Еще одно из попаданий разрушило детский сад, а жилые дома рядом повреждены взрывной волной.

Как сообщили в Минздраве, в результате обстрела повреждено помещение трех медучреждений города.

Предварительно ни один из пациентов медучреждений и медперсонал больниц не пострадал.

В Харькове из-за ракетного удара армии РФ пострадали 16 горожан

В Харькове в результате удара РФ, по предварительным данным, пострадали 16 человек.

Об этом сообщил в Telegram начальник Харьковской ОВО Олег Синегубов.

На данный момент медики оказывают помощь 8 пострадавшим, все госпитализированы, 4 человека – состояние среднее, 4 – в легком состоянии, – рассказал Синегубов. Поделиться

По его данным, в результате удара повреждено лечебное учреждение, многоквартирные жилые дома, магазины и транспорт.

Только гражданская инфраструктура! Все службы работают на месте, – отметил Синегубов. Поделиться

Позже мэр Игорь Терехов сообщил в Telegram, что количество пострадавших в результате российских ракетных ударов возросло до 16.