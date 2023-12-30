Армия РФ обстреляла Харьков. Есть раненые
Категория
Украина
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Армия РФ обстреляла Харьков. Есть раненые

Олег Синегубов / Харьковская ОВА
обстрел
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В Харькове в субботу вечером, 30 декабря, раздались взрывы. В Харьковской области объявлена воздушная тревога.

Армия РФ обстреляла Харьков

В городе прогремели по меньшей мере четыре взрыва.

В свою очередь глава Харьковской ОВА Олег Синегубов призвал жителей региона находиться в укрытиях.

Вниманию жителей Харькова и области: находитесь в укрытиях. Оккупанты наносят удары, - сообщил он в Telegram .

Обновлено (19:20)

Метро в Харькове снова заработало.

Глава Харьковской ОВА сообщил, что оккупанты нанесли более шести ударов по центральной части города Харькова.

Имеются повреждения гражданской инфраструктуры. Профильные службы работают на местах попаданий, – заявил он.

Ракетный обстрел Украины в ночь на 29 декабря

Ночью, 29 декабря, враг прибег к самой массированной атаке против Украины. Сначала террористы атаковали "Шахедами", в общей сложности выпустив 36 БпЛА.

Также во время атаки враг запустил десятки ракет. Террористы применили против Украины 158 средств воздушного нападения. Противовоздушная оборона уничтожила 114 целей.

Сегодня, 30 декабря, стало известно о том, что число погибших в результате ударов по Запорожье выросло до 9. Также в Днепре из-за российских террористических ударов погибли 6 человек.

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