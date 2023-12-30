Армия РФ обстреляла Харьков. Есть раненые

В Харькове в субботу вечером, 30 декабря, раздались взрывы. В Харьковской области объявлена воздушная тревога.
Армия РФ обстреляла Харьков
В городе прогремели по меньшей мере четыре взрыва.
В свою очередь глава Харьковской ОВА Олег Синегубов призвал жителей региона находиться в укрытиях.
Обновлено (19:20)
Метро в Харькове снова заработало.
Глава Харьковской ОВА сообщил, что оккупанты нанесли более шести ударов по центральной части города Харькова.
Ракетный обстрел Украины в ночь на 29 декабря
Ночью, 29 декабря, враг прибег к самой массированной атаке против Украины. Сначала террористы атаковали "Шахедами", в общей сложности выпустив 36 БпЛА.
Также во время атаки враг запустил десятки ракет. Террористы применили против Украины 158 средств воздушного нападения. Противовоздушная оборона уничтожила 114 целей.
Сегодня, 30 декабря, стало известно о том, что число погибших в результате ударов по Запорожье выросло до 9. Также в Днепре из-за российских террористических ударов погибли 6 человек.
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