Армия РФ обстреляла Харьковскую область. Есть погибшая и раненая

Российские войска атаковали Волчанск Харьковской области 28 декабря. Из-за обстрела загорелся автомобиль, одна женщина погибла, еще одна ранена.
Россияне обстреляли Волчанск
Также, по его словам, на месте оказывается медицинская помощь 63-летней местной жительнице.
Обстрелы Волчанская
Российские войска постоянно обстреливают населенные пункты Харьковской области, расположенные недалеко от границы с Россией. В частности, под обстрелом постоянно находится и Волчанск. К примеру, 19 октября оккупанты ударили по Волчанску в Харьковской области. В результате вражеской атаки пострадали два человека.
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