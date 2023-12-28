Армия РФ обстреляла Харьковскую область. Есть погибшая и раненая
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ обстреляла Харьковскую область. Есть погибшая и раненая

Олег Синегубов / Харьковская ОВА
обстрел
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Российские войска атаковали Волчанск Харьковской области 28 декабря. Из-за обстрела загорелся автомобиль, одна женщина погибла, еще одна ранена.

Россияне обстреляли Волчанск

Около 10 часов произошел вражеский обстрел (предварительно из РСЗО) Волчанская в Чугуевском районе. К сожалению, 66-летняя женщина от полученных травм скончалась в больнице, – рассказал он.

Также, по его словам, на месте оказывается медицинская помощь 63-летней местной жительнице.

Обстрелы Волчанская

Российские войска постоянно обстреливают населенные пункты Харьковской области, расположенные недалеко от границы с Россией. В частности, под обстрелом постоянно находится и Волчанск. К примеру, 19 октября оккупанты ударили по Волчанску в Харьковской области. В результате вражеской атаки пострадали два человека.

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Категория
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Дата публикации
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Войска РФ атаковали Харьковщину по артиллерии. Есть погибшая
Олег Синегубов / Харьковская ОВА
обстрел

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