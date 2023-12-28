Армія РФ обстріляла Харківщину. Є загибла та поранена

Російські війська атакували Вовчанськ Харківської області 28 грудня. Через обстріл зайнявся автомобіль, одна жінка загинула, ще одна поранена.
Росіяни обстріляли Вовчанськ
Також, за його словами, на місці надають медичну допомогу 63-річній місцевій жительці.
Обстріли Вовчанська
Російські війська постійно обстрілюють населені пункти Харківської області, розташовані неподалік кордону з Росією. Зокрема під обстрілом постійно перебуває і Вовчанськ. Наприклад, 19 жовтня окупанти вдарили по Вовчанську в Харківській області. Внаслідок ворожої атаки постраждали двоє людей.
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