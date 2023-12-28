Армія РФ обстріляла Харківщину. Є загибла та поранена
Категорія
Україна
Дата публікації

Армія РФ обстріляла Харківщину. Є загибла та поранена

Олег Синєгубов / Харківська ОВА
обстріл
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Російські війська атакували Вовчанськ Харківської області 28 грудня. Через обстріл зайнявся автомобіль, одна жінка загинула, ще одна поранена.

Росіяни обстріляли Вовчанськ

Близько 10 години відбувся ворожий обстріл (попередньо з РСЗВ) Вовчанська, що в Чугуївському районі. На жаль, 66-річна жінка від отриманих травм померла в лікарні, - розповів він.

Також, за його словами, на місці надають медичну допомогу 63-річній місцевій жительці.

Обстріли Вовчанська

Російські війська постійно обстрілюють населені пункти Харківської області, розташовані неподалік кордону з Росією. Зокрема під обстрілом постійно перебуває і Вовчанськ. Наприклад, 19 жовтня окупанти вдарили по Вовчанську в Харківській області. Внаслідок ворожої атаки постраждали двоє людей.

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Категорія
Україна
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Війська РФ вранці обстріляли Харківщину. Є поранений
Категорія
Україна
Дата публікації
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Війська РФ атакували Харківщину з артилерії. Є загибла
Олег Синєгубов / Харківська ОВА
обстріл

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