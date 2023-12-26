Глава Харьковской ОВА опроверг заявления об успехах РФ в районе Синьковки

Руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов опроверг заявления аналитиков из Института изучения войны о якобы успехах преступной армии РФ в районе села Синьковка вблизи Купянска.

Что известно о ситуации в районе Синьковки

Синегубов отметил, что на этом направлении фронта, несмотря на распространенные утверждения, оккупационная российская армия не имеет никаких успехов, даже незначительных.

Купянское направление остается достаточно трудным. Наши Вооруженные силы только за последнее время отразили более 20 вражеских штурмовых атак с тяжелой бронированной техникой, с большим количеством пехоты. Силы и средства врага сконцентрированы на том, чтобы захватить Синьковку. Успехов у них там нет. Населенный пункт полностью контролируется нашими Вооруженными Силами, – подчеркивает глава Харьковской ОВА. Поделиться

Он подчеркнул, что время от времени в окрестностях населенного пункта идут боевые действия, однако украинские военные активно уничтожают вражеские штурмовые подразделения.

Если какая-то военная техника въехала на территорию этого населенного пункта и после этого была уничтожена, это не значит, что враг его захватил, – объясняет Синегубов. Поделиться

Он также добавил, что боевые действия ведутся на территории так называемой серой зоны, границы которой не менялись в течение последних полугода.

Синегубов отметил, что под российской оккупацией до сих пор находится 1,6% территории Харьковской области.

Что говорят западные аналитики по поводу перспектив дальнейшей войны в Украине

Журналисты телеканала CNBC собрали мнения ведущих западных аналитиков по поводу перспектив дальнейшей войны в Украине.

По мнению западных военных экспертов, следующий год будет более тяжелым для Украины, чем этот.

В частности, западные эксперты предполагают продолжение тяжелых боев в течение следующего года, однако шансы Украины провести новое контрнаступление очень невелики.

Аналитики склоняются к тому, что РФ сосредоточится на попытках удержать оккупированные украинские территории.

Сейчас мы находимся в такой ситуации, когда, если не будет явного победителя, возникнет тупик и, возможно, в будущем возникнет замороженный конфликт. Весы, на мой взгляд, могут сдвинуться, если украинцы не получат поставки, им не будет возвращено финансирование, и они не получат оборудования и людей, в которых они нуждаются. Тогда эта война может склониться в пользу россиян, - отмечает экс-заместитель командующего Европейским командованием США отставной генерал Стивен Твитти Поделиться

По мнению западных экспертов, поддержка Украины со стороны США и других партнеров в будущем году остается под вопросом.

В частности, аналитики отмечают, что дальнейшая судьба помощи Украине будет зависеть от результатов выборов в США.

Если выборы в США состоятся не в пользу Украины, в сочетании с тем фактом, что ЕС действительно не приближается к плану — его производство боеприпасов настолько далеко от того, каким оно должно было быть, чтобы дать Украине надежду выжить и надежду на победу — это не очень. веселый прогноз на 2024 год, – предупреждает аналитик по вопросам обороны Королевского института объединенных служб Сэм Кренни-Эванс. Поделиться

Однако бывший спецпредставитель США по Украине Курт Уолкер более оптимистично воспринимает ситуацию.

По его мнению, в январе Конгресс одобрит запрос президента США Джо Байдена на финансирование помощи Украине, Израилю и Тайваню.

Однако, по его словам, западные партнеры должны предоставлять Украине большее высокотехнологичное оружие.

Некоторые вещи должны измениться. Мы должны снять ограничения на оружие, которое мы предоставляем. Мы до сих пор не предоставляем ракеты наибольшей дальности и до сих пор не поставили ни один западный самолет в Украину. Эти вещи должны произойти. И я думаю, что мы должны попытаться дать украинцам больше технологического преимущества, – объясняет Волкер. Поделиться

Как подчеркивают авторы материала, и РФ, и Украина концентрируются на увеличении собственного оборонного производства и проводят дополнительную мобилизацию.

По мнению аналитиков, нет никаких признаков того, что какая-то из сторон проявляет стремление к переговорам.