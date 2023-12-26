Глава Харьковской ОВА опроверг заявления об успехах РФ в районе Синьковки

Руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов опроверг заявления аналитиков из Института изучения войны о якобы успехах преступной армии РФ в районе села Синьковка вблизи Купянска.
Что известно о ситуации в районе Синьковки
Синегубов отметил, что на этом направлении фронта, несмотря на распространенные утверждения, оккупационная российская армия не имеет никаких успехов, даже незначительных.
Он подчеркнул, что время от времени в окрестностях населенного пункта идут боевые действия, однако украинские военные активно уничтожают вражеские штурмовые подразделения.
Он также добавил, что боевые действия ведутся на территории так называемой серой зоны, границы которой не менялись в течение последних полугода.
Синегубов отметил, что под российской оккупацией до сих пор находится 1,6% территории Харьковской области.
Что говорят западные аналитики по поводу перспектив дальнейшей войны в Украине
Журналисты телеканала CNBC собрали мнения ведущих западных аналитиков по поводу перспектив дальнейшей войны в Украине.
По мнению западных военных экспертов, следующий год будет более тяжелым для Украины, чем этот.
В частности, западные эксперты предполагают продолжение тяжелых боев в течение следующего года, однако шансы Украины провести новое контрнаступление очень невелики.
Аналитики склоняются к тому, что РФ сосредоточится на попытках удержать оккупированные украинские территории.
По мнению западных экспертов, поддержка Украины со стороны США и других партнеров в будущем году остается под вопросом.
В частности, аналитики отмечают, что дальнейшая судьба помощи Украине будет зависеть от результатов выборов в США.
Однако бывший спецпредставитель США по Украине Курт Уолкер более оптимистично воспринимает ситуацию.
По его мнению, в январе Конгресс одобрит запрос президента США Джо Байдена на финансирование помощи Украине, Израилю и Тайваню.
Однако, по его словам, западные партнеры должны предоставлять Украине большее высокотехнологичное оружие.
Как подчеркивают авторы материала, и РФ, и Украина концентрируются на увеличении собственного оборонного производства и проводят дополнительную мобилизацию.
По мнению аналитиков, нет никаких признаков того, что какая-то из сторон проявляет стремление к переговорам.
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