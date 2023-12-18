За две недели декабря армия РФ потеряла на одном из направлений российско-украинского фронта более семи тысяч солдат и офицеров.

Потери армии РФ под Лиманом и Купянском колоссальны

В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" с 1 по 16 декабря Россия потеряла более 7 тыс военных, а тенденция российских потерь идет к увеличению

Об этом сообщил начальник службы по завязям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо в эфире телемарафона.

В период 1 по 16 декабря в зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" враг понес потери в количестве 7797 военнослужащих, – сказал он. Поделиться

По его словам, тенденция российских потерь идет к увеличению.

За весь ноябрь количество российских потерь было около 11 тыс военных. К середине декабря уже видим более 7 тыс, – добавил Фитьо, отметив, что к концу декабря потери России могут составить 15 тыс солдат. Поделиться

Армия РФ активизировала наступление на Харьковщине

Российские военные планируют захватить Синьковку в Харьковской области для дальнейшего наступления на Купянск, чтобы использовать его как плацдарм для дальнейшего наступления на запад

Об этом заявил начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Владимир Фитьо в эфире телемарафона.

По его словам, активные боевые действия в направлении начались еще в начале октября и продолжаются до сих пор. Только за прошедшие сутки на фронте Силы обороны отбили 9 вражеских атак вблизи Синьковки, которую враг планирует захватить для дальнейшего наступления на Купянск, что в свою очередь может стать плацдармом для наступления на запад.

Кроме того, видим, что враг сейчас перебрасывает туда резервы штурмовых батальонов и таким образом пытается компенсировать понесенные потери. Потери там достаточно серьезные, – отметил Фитьо. Поделиться

За прошедшие сутки, 15 декабря, враг:

применил 2 дрона-камикадзе;

совершил 258 обстрелов.

ВСУ продолжают уменьшать популяцию российских террористов на территории Украины. В частности, было ликвидировано 258 россиян и уничтожено 14 единиц военной техники врага, среди которых 3 танка. В четверг, 14 декабря, ВСУ уничтожили 9 танков и 10 БМП.