ЗСУ знищили на Лимано-Куп'янському напрямку понад 7 тис військових армії РФ

За два тижні грудня армія РФ втратила на одному з напрямків російсько-українського фронту більше семи тисяч солдат і офіцерів.

Втрати армії РФ під Лиманом і Куп’янськом колосальні

У зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" з 1 по 16 грудня Росія втратила понад 7 тис військових, а тенденція російських втрат йде до збільшення

Про це повідомив начальник служби зав’язків із громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо в ефірі телемарафону.

У період 1 по 16 грудня в зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" ворог зазнав втрат у кількості 7797 військовослужбовців, – сказав він. Поширити

За його словами, тенденція російських втрат йде до збільшення.

За весь листопад кількість російських втрат була майже 11 тисяч військових. На середину грудня вже бачимо більше як 7 тис, – додав Фітьо, зазначивши, що до кінця грудня втрати Росії можуть становити 15 тис солдатів. Поширити

Армія РФ активізувала наступ на Харківщині

Російські військові планують захопити Синьківку на Харківщині для подальшого наступу на Куп'янськ, аби використати його як плацдарм для подальшого наступу на захід

Про це заявив начальник служби зв'язків із громадськістю командування Сухопутних військ Збройних сил України Володимир Фітьо в етері телемарафону.

За його словами, активні бойові дії на напрямку розпочались ще на початку жовтня й тривають досі. Лише протягом минулої доби на фронті Сили оборони відбили 9 ворожих атак поблизу Синьківки, яку ворог планує захопити для подальшого наступу на Куп'янськ, що своєю чергою може стати плацдармом для наступу на захід.

Крім того, бачимо, що ворог зараз перекидає туди резерви штурмових батальйонів й таким чином намагається компенсувати втрати, які зазнає. Втрати там достатньо серйозні, – зазначив Фітьо. Поширити

Протягом минулої доби, 15 грудня, ворог:

застосував 2 дрони-камікадзе;

здійснив 258 обстрілів.

ЗСУ продовжують зменшувати популяцію російських терористів на території України. Зокрема, було ліквідовано 258 росіян та знищено 14 одиниць військової техніки ворога, серед яких 3 танки. У четвер, 14 грудня, ЗСУ знищили 9 танків та 10 БМП.