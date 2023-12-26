Глава Харківської ОВА спростував заяви про успіхи РФ в районі Синьківки

Керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов спростував заяви аналітиків з Інституту вивчення війни про нібито успіхи злочинної армії РФ в районі села Синьківка поблизу Куп'янська.

Що відомо про ситуацію в районі Синьківки

Синєгубов зазначив, що на цьому напрямку фронту, попри поширювані твердження, окупаційна російська армія не має жодних успіхів, навіть незначних.

Куп’янський напрямок залишається досить важким. Наші Збройні сили лише за останній час відбили понад 20 ворожих штурмових атак із важкою броньованою технікою, з великою кількістю піхоти. Сили та засоби ворога сконцентровані на тому, щоби захопити Синьківку. Успіхів у них там немає. Населений пункт повністю контролюється нашими Збройними силами, - підкреслює глава Харківської ОВА. Поширити

Він підкреслив, що час від часу на околицях населеного пункту точаться бойові дії, однак українські військові активно знищують ворожі штурмові підрозділи.

Якщо якась військова техніка заїхала на територію цього населеного пункту і після того була знищена, це не означає, що ворог його захопив, - пояснює Синєгубов. Поширити

Він також додав, що бойові дії ведуться на території так званої “сірої зони”, кордони якої не змінювались протягом останніх півроку.

Синєгубов зазначив, що під російською окупацією досі перебуває 1,6% території Харківської області.

Що кажуть західні аналітики стосовно перспектив подальшої війни в Україні

Журналісти телеканалу CNBC зібрали думки провідних західних аналітиків стосовно перспектив подальшої війни в Україні.

На думку західних військових експертів, наступний рік буде важчим для України, ніж цей.

Зокрема, західні експерти припускають продовження важких боїв протягом наступного року, однак шанси України провести новий контрнаступ дуже невеликі.

Аналітики схиляються до того, що РФ зосередиться на спробах утримати вже окуповані українські території.

Зараз ми перебуваємо в такій ситуації, коли, якщо не буде явного переможця, виникне глухий кут і, можливо, у майбутньому виникне заморожений конфлікт. Терези, на мій погляд, можуть зрушитися, якщо українці не отримають постачання, їм не буде повернено фінансування, і вони не отримають обладнання та людей, яких вони потребують. Тоді ця війна може схилитися на користь росіян, - зазначає ексзаступник командувача Європейського командування США відставний генерал Стівен Твітті Поширити

На думку західних експертів, підтримка України з боку США та інших партнерів у наступному році залишається під питанням.

Зокрема, аналітики зазначають, що подальша доля допомоги Україні залежатиме від результатів президентських виборів в США.

Якщо вибори в США відбудуться не на користь України, у поєднанні з тим фактом, що ЄС насправді не наближається до плану — його виробництво боєприпасів настільки далеко від того, яким воно мало бути, щоб дати Україні надію вижити і надію на перемогу — це не дуже веселий прогноз на 2024 рік, - попереджає аналітик з питань оборони Королівського інституту об’єднаних служб Сем Кренні-Еванс. Поширити

Однак колишній спецпредставник США по Україні Курт Волкер більш оптимістично сприймає ситуацію.

На його думку, у січні Конгрес схвалить запит президента США Джо Байдена на фінансування допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню.

Однак, за його словами, західні партнери мають надавати Україні більше високотехнологічної зброї.

Деякі речі повинні змінитися. Ми повинні зняти обмеження на зброю, яку ми надаємо. Ми досі не надаємо ракети найбільшої дальності і досі не поставили жодного західного літака в Україну. Ці речі мають статися. І я думаю, що ми повинні спробувати дати українцям більше технологічної переваги, - пояснює Волкер. Поширити

Наразі, як підкреслюють автори матеріалу, і РФ, і Україна концентруються на збільшенні власного оборонного виробництва та проводять додаткову мобілізацію.

На думку аналітиків, не має жодних ознак того, що якась зі сторін виявляє прагнення до переговорів.