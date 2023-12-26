Глава Харківської ОВА спростував заяви про успіхи РФ в районі Синьківки

Керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов спростував заяви аналітиків з Інституту вивчення війни про нібито успіхи злочинної армії РФ в районі села Синьківка поблизу Куп'янська.
Що відомо про ситуацію в районі Синьківки
Синєгубов зазначив, що на цьому напрямку фронту, попри поширювані твердження, окупаційна російська армія не має жодних успіхів, навіть незначних.
Він підкреслив, що час від часу на околицях населеного пункту точаться бойові дії, однак українські військові активно знищують ворожі штурмові підрозділи.
Він також додав, що бойові дії ведуться на території так званої “сірої зони”, кордони якої не змінювались протягом останніх півроку.
Синєгубов зазначив, що під російською окупацією досі перебуває 1,6% території Харківської області.
Що кажуть західні аналітики стосовно перспектив подальшої війни в Україні
Журналісти телеканалу CNBC зібрали думки провідних західних аналітиків стосовно перспектив подальшої війни в Україні.
На думку західних військових експертів, наступний рік буде важчим для України, ніж цей.
Зокрема, західні експерти припускають продовження важких боїв протягом наступного року, однак шанси України провести новий контрнаступ дуже невеликі.
Аналітики схиляються до того, що РФ зосередиться на спробах утримати вже окуповані українські території.
На думку західних експертів, підтримка України з боку США та інших партнерів у наступному році залишається під питанням.
Зокрема, аналітики зазначають, що подальша доля допомоги Україні залежатиме від результатів президентських виборів в США.
Однак колишній спецпредставник США по Україні Курт Волкер більш оптимістично сприймає ситуацію.
На його думку, у січні Конгрес схвалить запит президента США Джо Байдена на фінансування допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню.
Однак, за його словами, західні партнери мають надавати Україні більше високотехнологічної зброї.
Наразі, як підкреслюють автори матеріалу, і РФ, і Україна концентруються на збільшенні власного оборонного виробництва та проводять додаткову мобілізацію.
На думку аналітиків, не має жодних ознак того, що якась зі сторін виявляє прагнення до переговорів.
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