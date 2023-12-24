Армия РФ из "Смерча" накрыла деревню в Харьковской области. Есть раненые

Российская армия из РСЗО "Смерч" и артиллерии ударила по селу Подсреднее Харьковской области. В результате ранения получили мирные жители, также есть повреждения домов и авто.

Армия РФ из "Смерча" накрыла деревню в Харьковской области

По данным следствия, 24 декабря около 2:50 российские военнослужащие обстреляли с. Подсреднее Купянского района. Получили ранения мирных жителей. Они госпитализированы в больницу.

Также в селе повреждены жилые дома и автомобили людей. Предварительно, оккупанты обстреляли населенный пункт из РСЗО "Смерч" и артиллерии.

Кроме того, около 4:30 враг совершил артиллерийский обстрел пгт Купянск-Узловой. Там повреждено частное домовладение.

Днем ранее около 16:00 оккупанты нанесли удар с РСЗО по Купянску. В результате попадания занялся частный дом.

Прокуроры уже начали досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Обстрелы Купянского района

Напомним, что российские войска не отказались от намерений повторно оккупировать Купянск в Харьковской области.

Как рассказывал ранее начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо, сейчас ведутся активные боевые действия в направлении населенного пункта Синковка.

Кроме того, враг практически каждый день обстреливает мирное население Купянского района.

В некоторых общинах района объявили принудительную эвакуацию семей с детьми.