Армія РФ зі "Смерчу" накрила село в Харківській області. Є поранені

Російська армія з РСЗВ "Смерч" та артилерії вдарила по селу Підсереднє Харківської області. Внаслідок чого поранення отримали мирні жителі, також є пошкодження будинків та авто.

Армія РФ зі "Смерчу" накрила село в Харківській області

За даними слідства, 24 грудня близько 02:50 російські військовослужбовці обстріляли с. Підсереднє Купʼянського району. Отримали поранення мирних жителів. Їх госпіталізовано до лікарні.

Також в селі пошкоджено житлові будинки та автомобілі людей. Попередньо, окупанти обстріляли населений пункт з РСЗВ "Смерч" та артилерії.

Крім того, близько 4:30 ворог здійснив артилерійський обстріл смт Купʼянськ-Вузловий. Там пошкоджено приватне домоволодіння.

Днем раніше близько 16:00 окупанти завдали удару з РСЗВ по Куп’янську. Внаслідок влучання зайнявся приватний будинок.

Прокурори вже розпочали досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Обстріли Куп'янського району

Нагадаємо, що російські війська не відмовились від намірів повторно окупувати Куп’янськ у Харківській області.

Як розповідав раніше начальник служби зв’язків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо, наразі ведуться активні бойові дії в напрямку населеного пункту Синьківка.

Крім того, ворог практично щодня обстрілює мирне населення Куп'янського району.

Через що у деяких громадах району оголосили примусову евакуацію сімей з дітьми.