Армія РФ обстріляла Херсон та спровокувала масштабні пожежі у місті — відео

Злочинна армія РФ масовано обстріляла Херсон, через що у місті спалахнули масштабні пожежі.

Що відомо про наслідки масованого обстрілу Херсону армією РФ

За інформацією керівника Херсонської МВА Романа Мрочко та главу Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, близько 18:00 по Херсону було завдано масованого удару.

Мрочко підкреслив, що потужні вибухи пролунали одразу у кількох районах міста, а також спалахнули кілька пожеж.

Глава ОВА Олександр Прокудін підтвердив, що російські окупанти традиційно цілять по житловим кварталам Херсона.

Він додав, що удару було завдано по об’єктах міської критичної інфраструктури.

Стався порив на газових мережах. Виникла пожежа. Також під вогнем опинився й один з медичних закладів, - підкреслив Прокудін. Поширити

Прокудін також повідомив, що російські військові злочинці атакували за допомогою БпЛА Станіслав.

Внаслідок ворожої атаки загинув 69-річний місцевий житель.

Що відомо про повітряну загрозу та обстріли в інших регіонах України

За інформацією керівника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, українські військові вдень збили ракету, випущену злочинною армією РФ.

Наші воїни з ПвК "Схід" знищили ракету над Дніпровським районом, - зазначив Лисак. Поширити

Повітряне командування "Схід" уточнило, що це була керована авіаційна ракета Х-59.

Після 13:30 сьогодні у Дніпрі пролунали вибухи, перед цим там було оголошено повітряна тривога. Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу ударів ракетами у Дніпропетровській області.