Армія РФ обстріляла з авіації та артилерії Донеччину. Є загиблий та поранені

Другий день поспіль російські терористичні війська масштабно атакують з повітря Донецьку область. На Торецьк 22 грудня скинули КАБ-500, Курахове та села Краматорського району обстріляли з артилерії. Загинула людина, п'ятеро осіб поранено.

Окупанти масштабно обстріляли мирні населені пункти Донеччини

Російська армія 22 грудня вдарила по населених пунктах Донецької області. Унаслідок цього загинула одна людина.

Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.

Вже другий день поспіль окупаційні війська продовжують обстрілювати Торецьк. Сьогодні о 13:10 армія росіян здійснила авіаобстріл житлових кварталів, ймовірно, з використанням КАБ-500, – йдеться у повідомленні. Поширити

Жінка 54 років та троє 60-річних містян, які перебували на вулиці, отримали осколкові поранення. Серед постраждалих – подружня пара.

Також ворог завдав артилерійських ударів по Кураховому та селу Антонівці Покровського району, внаслідок чого дістали поранень 48 та 86-річні чоловіки. Їм надано медичну допомогу.

У Краматорському районі від влучання засобу ураження на подвір'ї приватного домоволодіння загинув чоловік 72 років.

Вибухами пошкоджено багатоквартирні та приватні будинки, автомобіль та адмінбудівлю.

Розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни.

Обстріли Донецької області

Російська армія щодня відкриває вогонь по містах й селах Донецької області. Прифронтові населені пункти регіону, і навіть ті, що знаходяться в відносному тилу, постійно перебувають під ударами.

Учора РФ скинула дві авіабомби на Торецьк у Донецькій області. Загинуло три людини, ще шестеро дістали поранення.

Нещодавно росіяни завдали ракетного удару по одній з шахт підприємства "Торецьквугілля" у Донецькій області.