Армия РФ обстреляла из авиации и артиллерии Донецкую область. Есть погибший и раненые

Второй день российские террористические войска масштабно атакуют с воздуха Донецкую область. На Торецк 22 декабря сбросили КАБ-500, Курахово и села Краматорского района обстреляли из артиллерии. Погиб человек, пять особ ранены.
Оккупанты масштабно обстреляли мирные населенные пункты Донеччины
Российская армия 22 декабря ударила по населённым пунктам Донецкой области. В результате погиб один человек.
Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура.
Женщина 54 лет и трое находившихся на улице 60-летних горожан получили осколочные ранения. Среди пострадавших – супружеская пара.
Также враг нанес артиллерийские удары по Кураховому и селу Антоновке Покровского района, в результате чего получили ранения 48 и 86-летние мужчины. Им оказана медицинская помощь.
В Краматорском районе от попадания средства поражения во дворе частного домовладения погиб мужчина 72 года.
Взрывами повреждены многоквартирные и частные дома, автомобиль и админздание.
Начато досудебное расследование по уголовным производствам по фактам нарушения законов и обычаев войны.
Обстрелы Донецкой области
Российская армия каждый день открывает огонь по городам и селам Донецкой области. Прифронтовые населенные пункты региона, а также находящиеся в относительном тылу постоянно находятся под ударами.
Вчера РФ сбросила две авиабомбы на Торецк в Донецкой области. Погибли три человека, еще шестеро получили ранения.
Недавно россияне нанесли ракетный удар по одной из шахт предприятия "Торецкуголь" в Донецкой области.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-