Армия РФ обстреляла из авиации и артиллерии Донецкую область. Есть погибший и раненые

Второй день российские террористические войска масштабно атакуют с воздуха Донецкую область. На Торецк 22 декабря сбросили КАБ-500, Курахово и села Краматорского района обстреляли из артиллерии. Погиб человек, пять особ ранены.

Оккупанты масштабно обстреляли мирные населенные пункты Донеччины

Российская армия 22 декабря ударила по населённым пунктам Донецкой области. В результате погиб один человек.

Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура.

Уже второй день оккупационные войска продолжают обстреливать Торецк. Сегодня в 13:10 армия россиян совершила авиаобстрел жилых кварталов, вероятно, с использованием КАБ-500, – говорится в сообщении. Поделиться

Женщина 54 лет и трое находившихся на улице 60-летних горожан получили осколочные ранения. Среди пострадавших – супружеская пара.

Также враг нанес артиллерийские удары по Кураховому и селу Антоновке Покровского района, в результате чего получили ранения 48 и 86-летние мужчины. Им оказана медицинская помощь.

В Краматорском районе от попадания средства поражения во дворе частного домовладения погиб мужчина 72 года.

Взрывами повреждены многоквартирные и частные дома, автомобиль и админздание.

Начато досудебное расследование по уголовным производствам по фактам нарушения законов и обычаев войны.

Обстрелы Донецкой области

Российская армия каждый день открывает огонь по городам и селам Донецкой области. Прифронтовые населенные пункты региона, а также находящиеся в относительном тылу постоянно находятся под ударами.

Вчера РФ сбросила две авиабомбы на Торецк в Донецкой области. Погибли три человека, еще шестеро получили ранения.

Недавно россияне нанесли ракетный удар по одной из шахт предприятия "Торецкуголь" в Донецкой области.