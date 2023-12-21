Армия РФ атаковала Торецк авиабомбами. Есть погибшие и раненые
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ атаковала Торецк авиабомбами. Есть погибшие и раненые

Последствия авиаудара армии РФ
Read in English
Читати українською
Источник:  Прокуратура Донецкой области

Террористическая армия РФ 21 декабря атаковала Торецк в Донецкой области двумя авиабомбами. В результате преступной атаки погибли три человека и еще пятеро получили ранения.

Что известно о последствиях атаки армии РФ авиабомбами по Торецку

По информации представителей областной прокуратуры Донецкой области, в 12 часов дня оккупационная российская армия нанесла 2 авиудара по Торецку.

Представители прокуратуры подчеркнули, что в результате атаки было зафиксировано попадание по объектам гражданской инфраструктуры.

От полученных ранений погибли трое мужчин 41, 42, 45 лет.

Ранения получили еще пятеро работников из двух городских предприятий.

Пострадавшие в возрасте от 33 до 54 лет доставлены в больницу для оказания квалифицированной медицинской помощи.

Прокуроры принимают все возможные и надлежащие меры для фиксации военных преступлений РФ против мирного населения Донецкой области.

Начато досудебное расследование по уголовному производству по фактам нарушения законов и обычаев войны.

Глава МВД раскрыл подробности авиаудара по Торецку

По информации министра МВД Игоря Клименко, удары российских военных преступников были направлены на две шахты.

Оккупанты сбросили две бомбы на одну шахту и две на другую.

Предприятие обесточено. Под землей находились 32 горняка, они уже подняты на поверхность, - сообщил Клименко.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Армия РФ обстреляла Херсон. Есть погибший
Херсонская ГВА
обстрел
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Армия РФ обстреляла из артиллерии поселок в Харьковской области. Есть раненая
Олег Синегубов / Харьковская ОВА
обстрел
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Армия РФ обстреляла Никополь из артиллерии. Есть погибшие
Сергей Лисак / Днепропетровская ОВА
Никополь

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.