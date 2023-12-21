Армия РФ атаковала Торецк авиабомбами. Есть погибшие и раненые

Террористическая армия РФ 21 декабря атаковала Торецк в Донецкой области двумя авиабомбами. В результате преступной атаки погибли три человека и еще пятеро получили ранения.

Что известно о последствиях атаки армии РФ авиабомбами по Торецку

По информации представителей областной прокуратуры Донецкой области, в 12 часов дня оккупационная российская армия нанесла 2 авиудара по Торецку.

Представители прокуратуры подчеркнули, что в результате атаки было зафиксировано попадание по объектам гражданской инфраструктуры.

От полученных ранений погибли трое мужчин 41, 42, 45 лет.

Ранения получили еще пятеро работников из двух городских предприятий.

Пострадавшие в возрасте от 33 до 54 лет доставлены в больницу для оказания квалифицированной медицинской помощи.

Прокуроры принимают все возможные и надлежащие меры для фиксации военных преступлений РФ против мирного населения Донецкой области.

Начато досудебное расследование по уголовному производству по фактам нарушения законов и обычаев войны.

Глава МВД раскрыл подробности авиаудара по Торецку

По информации министра МВД Игоря Клименко, удары российских военных преступников были направлены на две шахты.

Оккупанты сбросили две бомбы на одну шахту и две на другую.