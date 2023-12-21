Армия РФ обстреляла Никополь из артиллерии. Есть погибшие

Российская террористическая армия произвела мощный обстрел Никополя из артиллерии утром 21 декабря. В результате атаки на мирных жителей города погибли две женщины.

Никополь под вражеским огнем

Российская армия 21 декабря обстреляла Никополь Днепропетровской области, из-за чего погибли два человека.

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram и ГСЧС.

Утром оккупанты из артиллерии произвели 5 выстрелов по городу. В результате атаки погибли две женщины 60 и 46 лет.

Кроме того, ранен 86-летний мужчина. Спасатели вытащили его из разбитого дома. Пострадавшего забрали в больницу.

Спасатели добавляют, что повреждены 4 частных жилых дома, 3 хозяйственные сооружения и линия электропередач.

Вчерашний обстрел Никополя

Вчера, 20 декабря, российские захватчики из дронов и артиллерии атаковали Никопольский район. Под ударом находился сам Никополь и несколько общин района.

В результате атаки ранения получили двое мужчин 21 и 22 лет. Они отказались от госпитализации.

Также в Никополе и районе есть разрушения. Возбуждено уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны.