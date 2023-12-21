Армія РФ обстріляла Нікополь з артилерії. Є загиблі

Російська терористична армія здійснила потужний обстріл Нікополя з артилерії вранці 21 грудня. Внаслідок атаки на мирних жителів міста загинуло дві жінки.

Нікополь під ворожим вогнем

Російська армія 21 грудня обстріляла Нікополь Дніпропетровської області, через що загинули двоє людей.

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram та ДСНС.

Зранку окупанти з артилерії здійснили 5 пострілів по місту. Внаслідок атаки загинуло дві жінки 60 та 46 років.

Крім того, поранено 86-річного чоловіка. Рятувальники витягли його з потрощеного будинку. Постраждалого забрали до лікарні.

Рятувальники додають, що пошкоджено 4 приватні житлові будинки, 3 господарчі споруди та лінію електропередач.

Вчорашній обстріл Нікополя

Вчора, 20 грудня, російські загарбники з дронів та артилерії атакували Нікопольський район. Під ударом був сам Нікополь та декілька громад району.

Внаслідок атаки поранення отримали двоє хлопців 21 та 22 років. Вони відмовилися від госпіталізації.

Також у Нікополі та районі є руйнування. Розпочате кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни.