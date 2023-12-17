Армия РФ обстреляла Херсон. Есть погибший

Армия РФ обстреляла Херсон

В результате очередного обстрела центральной части Херсона со стороны российских оккупационных войск погиб мужчина, - говорится в сообщении. Поделиться

Тело погибшего было обнаружено утром в воскресенье, 17 декабря. Личность жертвы уже установлена. Погибшему недавно исполнился 81 год.

Недавние атаки

Минувшей ночью, 16 декабря, российские оккупанты обстреляли Херсон и область. Россияне применили артиллерию, а также дроны иранской разработки. В Херсоне было попадание вблизи инфраструктурного объекта, повреждены помещения. Ранения получили двое мужчин.

В Степановке под Херсоном рухнули обломки сбитого "шахеда", повреждена больница. Момент удара по медучреждению попал на видео.

Также в эту ночь в Херсоне и области сбивали вражеские дроны-камикадзе. В городе зафиксировали падение обломков "шахеда".