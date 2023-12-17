Армия РФ обстреляла Херсон. Есть погибший

Российские захватчики обстреляли центральную часть Херсона. В результате действий террористов погиб пенсионер.
Армия РФ обстреляла Херсон
Тело погибшего было обнаружено утром в воскресенье, 17 декабря. Личность жертвы уже установлена. Погибшему недавно исполнился 81 год.
Недавние атаки
Минувшей ночью, 16 декабря, российские оккупанты обстреляли Херсон и область. Россияне применили артиллерию, а также дроны иранской разработки. В Херсоне было попадание вблизи инфраструктурного объекта, повреждены помещения. Ранения получили двое мужчин.
В Степановке под Херсоном рухнули обломки сбитого "шахеда", повреждена больница. Момент удара по медучреждению попал на видео.
Также в эту ночь в Херсоне и области сбивали вражеские дроны-камикадзе. В городе зафиксировали падение обломков "шахеда".
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