Армія РФ атакувала Торецьк авіабомбами. Є загиблі та поранені

Терористична армія РФ 21 грудня атакувала Торецьк на Донеччині двома авіабомбами. Внаслідок злочинної атаки загинуло троє людей та ще п'ятеро отримали поранення.

Що відомо про наслідки атаки армії РФ авіабомбами по Торецьку

За інформацією представників обласної прокуратури Донецької області, о 12 годині дня окупаційна російська армія завдала 2 авіудари по Торецьку.

Представники прокуратури підкреслили, що внаслідок атаки було зафіксовано влучання по об’єктах цивільної інфраструктури.

Від отриманих поранень загинули троє чоловіків 41, 42, 45 років.

Поранення отримали також ще п’ятеро працівників з двох міських підприємств.

Постраждалих віком від 33 до 54 років доправлено до лікарні для надання кваліфікованої медичної допомоги.

Прокурори вживають усіх можливих та належних заходів для фіксації воєнних злочинів РФ проти мирного населення Донецької області.

Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами порушення законів та звичаїв війни.

Глава МВС розкрив подробиці авіаудару по Торецьку

За інформацією міністра МВС Ігоря Клименка, удари російських військових злочинців було спрямовано на дві шахти.

Окупанти скинули дві бомби на одну шахту і дві на іншу.