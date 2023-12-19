Російські окупанти обстріляли Херсон. Постраждала родина із дітьми

Росіяни вкотре атакували Херсон

Як зазначається, армія РФ вкотре атакує громаду з тимчасово окупованого лівого берега.

У ОВА повідомили, що внаслідок атаки поранення отримала дитина, а також жінка. Їм надають допомогу медики.

Є пошкодження закладу освіти, осель та гаражів.

Пізніше в ОВА уточнили, що за однією з адрес постраждала родина: 28-річна жінка та троє її доньок 2, 4 та 9 років.

Обстріли Херсона та області

Російські загарбники практично щодня завдають ударів по населених пунктах Херсонської області, часто здійснюючи обстріли з лівобережної частини регіону. Внаслідок ворожих атак по житлових районах цивільні одержують поранення, не рідкісні й випадки загибелі місцевих жителів.

Так, нагадаємо, 17 грудня війська РФ знову атакували території Херсонської області, що призвело до загибелі людини, і ще 6 правоохоронців отримали поранення.

Перед цим уночі 16 грудня російські окупанти обстріляли Херсон та область. Ворог застосував артилерію, а також дрони іранської розробки. У Херсоні було потрапляння поблизу інфраструктурного об'єкта, пошкоджено приміщення. Поранення отримали двоє чоловіків.