Російські окупанти обстріляли Херсон. Постраждала родина із дітьми

Вночі 19 грудня російська армія обстріляла Херсон із лівого берега Дніпра, постраждала родина з трьома дітьми.
Росіяни вкотре атакували Херсон
Як зазначається, армія РФ вкотре атакує громаду з тимчасово окупованого лівого берега.
У ОВА повідомили, що внаслідок атаки поранення отримала дитина, а також жінка. Їм надають допомогу медики.
Є пошкодження закладу освіти, осель та гаражів.
Пізніше в ОВА уточнили, що за однією з адрес постраждала родина: 28-річна жінка та троє її доньок 2, 4 та 9 років.
Обстріли Херсона та області
Російські загарбники практично щодня завдають ударів по населених пунктах Херсонської області, часто здійснюючи обстріли з лівобережної частини регіону. Внаслідок ворожих атак по житлових районах цивільні одержують поранення, не рідкісні й випадки загибелі місцевих жителів.
Так, нагадаємо, 17 грудня війська РФ знову атакували території Херсонської області, що призвело до загибелі людини, і ще 6 правоохоронців отримали поранення.
Перед цим уночі 16 грудня російські окупанти обстріляли Херсон та область. Ворог застосував артилерію, а також дрони іранської розробки. У Херсоні було потрапляння поблизу інфраструктурного об'єкта, пошкоджено приміщення. Поранення отримали двоє чоловіків.
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