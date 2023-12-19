Российские оккупанты обстреляли Херсон. Пострадала семья с детьми

Ночью 19 декабря русская армия обстреляла Херсон с левого берега Днепра, пострадала семья с тремя детьми.

Россияне в очередной раз атаковали Херсон

Как отмечается, армия РФ в очередной раз атакует общину с временно оккупированного левого берега.

В ОВА сообщили, что в результате атаки ранения получил ребенок, а также женщина. Им оказывают помощь медики.

Есть повреждения учебного заведения, домов и гаражей.

Позже в ОВА уточнили, что по одному из адресов пострадала семья: 28-летняя женщина и трое ее дочерей 2, 4 и 9 лет.

Обстрелы Херсона и области

Российские захватчики практически ежедневно наносят удары по населенным пунктам Херсонской области, часто совершая обстрелы с левобережной части региона. В результате вражеских атак по жилым районам гражданские получают ранения, не редки и случаи гибели местных жителей.

Так, напомним, 17 декабря войска РФ снова атаковали территории Херсонской области, что привело к гибели человека, и еще 6 милиционеров получили ранения.

Перед этим ночью 16 декабря российские оккупанты обстреляли Херсон и область. Враг применил артиллерию, а также дроны иранской разработки. В Херсоне было попадание вблизи инфраструктурного объекта, повреждены помещения. Ранения получили двое мужчин.