Армия РФ обстреляла Херсон и спровоцировала масштабные пожары в городе

Преступная армия РФ массированно обстреляла Херсон, из-за чего в городе загорелись масштабные пожары.

Что известно о последствиях массированного обстрела Херсона армией РФ

По информации руководителя Херсонской МВА Романа Мрочко и главы Херсонской ОВ Александра Прокудина, около 18:00 по Херсону был нанесен массированный удар.

Мрочко подчеркнул, что мощные взрывы прогремели сразу в нескольких районах города, а также вспыхнули несколько пожаров.

Глава ОВА Александр Прокудин подтвердил, что российские оккупанты традиционно целятся по жилым кварталам Херсона.

Он добавил, что удар был нанесен по объектам городской критической инфраструктуры.

Произошел порыв на газовых сетях. Возник пожар. Также под огнем оказалось и одно из медицинских учреждений, – подчеркнул Прокудин. Поделиться

Прокудин также сообщил, что российские военные преступники атаковали с помощью БПЛА Станислав.

В результате вражеской атаки погиб 69-летний местный житель.

Что известно о воздушной угрозе и обстрелах в других регионах Украины

По информации руководителя Днепропетровской ОВА Сергея Лысака, украинские военные днем сбили ракету, выпущенную преступной армией РФ.

Наши воины из ППК "Восток" уничтожили ракету над Днепровским районом, - отметил Лысак. Поделиться

Воздушное командование "Восход" уточнило, что это была управляемая авиационная ракета Х-59.

После 13:30 сегодня в Днепре прогремели взрывы, перед этим там была объявлена воздушная тревога. Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе ударов ракетами в Днепропетровской области.