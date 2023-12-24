Вночі армія РФ обстріляла центр Херсона. Є 3 загиблих та 1 поранений

У ніч на 24 грудня російські війська вдарили по центру Херсона з артилерії, влучивши в житловий будинок. Загинуло три людини та одна отримала поранення.

Війська РФ вдарили по Херсону 24 грудня

Начальник Херсонської ОВА Прокудін повідомляє, що через влучання російського артилерійського снаряда по житловому будинку постраждала родина.

На місці загинув 87-річний чоловік та його 81-річна дружина. Вибухову травму, контузію та поранення ноги отримав 54-річний херсонець. Після надання допомоги він відмовився від госпіталізації. Поширити

У Центральному районі міста під час розбору завалів рятувальники виявили тіло загиблого чоловіка. Його особа встановлюється.

Ситуація в Херсонській області

За даними ОВА, за минулу добу російські війська здійснили 88 обстрілів області, випустивши 425 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, ЗУ-23-2, БПЛА та авіації, з них - 2 ракетних.

По Херсону ворог випустив 71 снаряд, поціливши у житлові квартали, медичні установи, навчальний заклад та об'єкти критичної інфраструктури у Херсоні.

За добу загинули 4 людини загинули, ще 9 - дістали поранення, із них - 1 дитина.