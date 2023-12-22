Вбивство окупантами дитини на Херсонщині. Прокуратура розпочала розслідування

Російські окупанти вбили дитину на Херсонщині

За даними слідства, на тимчасово окупованій території Каховського району Херсонської області військові армії РФ вбили неповнолітнього хлопця.

Наразі тривають слідчі дії щодо встановлення додаткових обставин події та осіб з числа військовослужбовців РФ, причетних до злочину.

Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством, – зазначає прокуратура. Поширити

Санкція статті передбачає довічне позбавлення волі.

Смерть хлопчика уже офіційно підтвердив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін під час підсумкової пресконференції.

Розстріл підлітка стався 20 грудня. Російських загарбників розлютило те, що підліток начебто "щось фотографував".

Хлопець десь проходив і начебто щось фотографував. Російські військові його схопили, привели додому та застрелили. Вони це зробили просто на очах у родини, – розповідає Олександр Прокудін. Поширити

Окрім того, він додав, що після розстрілу дитини мати хлопця впала у відчай і намагалася скоїти суїцид. Однак членам родини вдалося "врятували її з петлі".

Сам Прокудін має намір звернутися до Уповноваженого ВР з прав людини Дмитра Лубінця та усіх відповідних органів, щоб ті зафіксували черговий воєнний злочин солдатів РФ.

Російські окупанти не лише вбивають, а й викрадають українських дітей

До Дня захисту дітей у 2023 році команда Online.UA представила документальний проєкт «Понівечене дитинство», в якій зібрані історії викрадених Росією українських дітей, а також їхніх родин.

Хтось з них був у полоні, когось примусово вивезли в "оздоровчий табір", когось розлучили з батьками під час так званих фільтраційних заходів.

За майже два роки війни Україна змогла повернути лише декілька сотень дітей. Що важливо розуміти, влада РФ стверджує, що “евакуювала” 744 тисячі неповнолітніх українців.

До цих злочинів також причетний режим білоруського диктатора Олександра Лукашенка.