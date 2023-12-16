Трьох викрадених РФ дітей повернули в Україну при посередництві Катару — Лубінець

Спільними зусиллями у рамках плану дій Президента України Bring Kids Back UA, за посередництва Держави Катар, сьогодні троє українських дітей, які перебували на ТОТ та в РФ, возз’єднаються зі своїми родинами.

Україна повернула трьох дітей з ТОТ та РФ

16 грудня на територію України привезли трьох українських дітей, раніше викрадених Росією.

Про це повідомив Омбудсман України Дмитро Лубінець у Telegram.

Сьогодні маємо гарні новини – повернули троє українських дітей додому. Поширити

Спільними зусиллями у рамках плану дій Президента України Bring Kids Back UA, за посередництва Держави Катар, троє діток вже скоро возз’єднаються зі своїми родинами та зустрінуть свята вдома – в Україні. Також долучаємо до цього процесу громадські організації та міжнародних партнерів, – заявив Лубінець. Поширити

Хлопчика 2008-го року народження і дівчинку 2011-го вдалося вивезти з ТОТ Херсонської області і братик з сестричкою вже поряд зі своєю мамою.

Третій хлопчик 2011-го року народження вже теж поряд зі своєю матусею. За сприяння Офісу Омбудсмана мама його забрала на території Грузії. Хлопець прагнув повернутися в Україну з РФ до матері, після того, як його батько вивіз без дозволу.

Кожне повернення – окрема історія і спецоперація над якою працюють люди. І їх мета – повернути всіх дітей на Батьківщину. Дякую всім, хто допомагає це робити. Ми будемо боротись за кожну українську дитину і повернемо всіх, – наголосив Омбудсман. Поширити

Що відомо про викрадення українських дітей

До Дня захисту дітей у 2023 році команда Online.UA представила документальний проєкт «Понівечене дитинство», який розповідає про примусово депортованих та викрадених до Росії українських дітей.

У фільмі "Понівечене дитинство" діти та їхні батьки відверто діляться власними історіями: хтось з них був у полоні, когось примусово вивезли в "оздоровчий табір", когось розлучили з батьками під час так званих фільтраційних заходів.

Важливо розуміти, за понад півтора року повномасштабної війни Україна змогла повернути менш як 400 дітей. Водночас Росія заявляє, що “евакуювала” 744 тисячі українських дітей.

Оскільки дипломатія з країною-агресоркою не працює, Росія продовжує незаконно вивозити дітей з тимчасово окупованих територій України.

Однак це не евакуація, як стверджують росіяни, а масове викрадення неповнолітніх громадян України.

Проєкт документує свідчення дітей про воєнні злочини Російської Федерації проти українського народу.