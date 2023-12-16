Трое похищенных РФ детей вернули в Украину при посредничестве Катара — Лубинец

Совместными усилиями в рамках плана действий Президента Украины Bring Kids Back UA, при посредничестве Государства Катар, сегодня трое украинских детей, находившихся на ВТО и в РФ, воссоединятся со своими семьями.

Украина вернула троих детей из ВОТ и РФ

16 декабря на территорию Украины привезли троих украинских детей, ранее похищенных Россией.

Об этом сообщил Омбудсман Украины Дмитрий Лубинец в Telegram.

Сегодня есть хорошие новости – вернули трое украинских детей домой. Поделиться

Совместными усилиями в рамках плана действий Президента Украины Bring Kids Back UA, при посредничестве Государства Катар, трое детей уже скоро воссоединятся со своими семьями и встретят праздники дома – в Украине. Также вовлекаем в этот процесс общественные организации и международных партнеров, – заявил Лубинец. Поделиться

Мальчика 2008 года рождения и девочку 2011-го удалось вывезти из ВОТ Херсонской области и братик с сестренкой уже рядом со своей мамой.

Третий мальчик 2011-го года рождения уже тоже рядом со своей мамочкой. При содействии Офиса Омбудсмана его мама забрала на территории Грузии. Парень стремился вернуться в Украину из РФ к матери после того, как его отец вывез без разрешения.

Каждое возвращение – отдельная история и спецоперация над которой работают люди. И их цель – вернуть всех детей на Родину. Спасибо всем, кто помогает это делать. Мы будем бороться за каждого украинского ребенка и вернем всех, – подчеркнул Омбудсман. Поделиться

Что известно о похищении украинских детей

Ко Дню защиты детей в 2023 году команда Online.UA представила документальный проект «Истерзанное детство», рассказывающий о принудительно депортированных и похищенных в Россию украинских детях.

В фильме "Истерзанное детство" дети и их родители откровенно делятся собственными историями: кто-то из них был в плену, кого-то принудительно вывезли в "оздоровительный лагерь", кого-то разлучили с родителями во время так называемых фильтрационных мероприятий.

Важно понимать, что за полтора года полномасштабной войны Украина смогла вернуть менее 400 детей. В то же время Россия заявляет, что "эвакуировала" 744 тысяч украинских детей.

Поскольку дипломатия со страной-агрессором не работает, Россия продолжает незаконно вывозить детей с временно оккупированных территорий Украины.

Однако это не эвакуация, как утверждают россияне, а массовое похищение несовершеннолетних граждан Украины.

Проект документирует показания детей о военных преступлениях Российской Федерации против украинского народа.