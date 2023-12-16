Трое похищенных РФ детей вернули в Украину при посредничестве Катара — Лубинец

Совместными усилиями в рамках плана действий Президента Украины Bring Kids Back UA, при посредничестве Государства Катар, сегодня трое украинских детей, находившихся на ВТО и в РФ, воссоединятся со своими семьями.
Украина вернула троих детей из ВОТ и РФ
16 декабря на территорию Украины привезли троих украинских детей, ранее похищенных Россией.
Об этом сообщил Омбудсман Украины Дмитрий Лубинец в Telegram.
Мальчика 2008 года рождения и девочку 2011-го удалось вывезти из ВОТ Херсонской области и братик с сестренкой уже рядом со своей мамой.
Третий мальчик 2011-го года рождения уже тоже рядом со своей мамочкой. При содействии Офиса Омбудсмана его мама забрала на территории Грузии. Парень стремился вернуться в Украину из РФ к матери после того, как его отец вывез без разрешения.
Что известно о похищении украинских детей
Ко Дню защиты детей в 2023 году команда Online.UA представила документальный проект «Истерзанное детство», рассказывающий о принудительно депортированных и похищенных в Россию украинских детях.
В фильме "Истерзанное детство" дети и их родители откровенно делятся собственными историями: кто-то из них был в плену, кого-то принудительно вывезли в "оздоровительный лагерь", кого-то разлучили с родителями во время так называемых фильтрационных мероприятий.
Важно понимать, что за полтора года полномасштабной войны Украина смогла вернуть менее 400 детей. В то же время Россия заявляет, что "эвакуировала" 744 тысяч украинских детей.
Поскольку дипломатия со страной-агрессором не работает, Россия продолжает незаконно вывозить детей с временно оккупированных территорий Украины.
Однако это не эвакуация, как утверждают россияне, а массовое похищение несовершеннолетних граждан Украины.
Проект документирует показания детей о военных преступлениях Российской Федерации против украинского народа.
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