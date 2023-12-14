Росіяни примушують українських дітей слухати лекції "вагнерівців" — ЦНС

Українських дітей, яких окупанти викрадають в табори для перевиховання, примушують слухати лекції "вагнерівців". Школярам нав'язують неправдиву інформацію та намагаються героїзувати злочинні вчинки армії РФ та її найманців.

Вагнерівці читають лекції українським дітям, яких викрала РФ

Зокрема, дітям проводять "діалоги з героями", в межах яких терористи популяризують війну РФ проти їх батьківщини.

Зафіксовано випадок, коли лекції читав наркоторговець з розформованої ПВК "Вагнера, - зауважують в повідомленні. Поширити

Виявилось, що "лектор", якого окупанти демонструють як приклад українським дітям, у 2021 році був засуджений до 8 років 2 місяців колонії суворого режиму за незаконний збут наркотиків в особливо великому розмірі.

У 2022 році його завербували в ПВК "Вагнер" і він вирушив на війну в Україну. За півроку контракт закінчився і тепер він проводить "уроки мужності, - повідомляють в ЦНС. Поширити

Що відомо про викрадення українських дітей

До Дня захисту дітей у 2023 році команда Online.UA представила документальний проєкт «Понівечене дитинство», який розповідає про примусово депортованих та викрадених до Росії українських дітей.

Україна ідентифікувала 20 тис. дітей, яких викрали до Росії або вивезли на контрольовану Росією територію без згоди родини чи опікунів.

Близько 400 дітей повернули в Україну з початку вторгнення РФ в лютому 2022 року, проте агентство ООН з прав людини висловило занепокоєння, що не існує системи, яка б полегшила повернення.

Водночас Росія заявляє, що “евакуювала” 744 тисячі українських дітей. Оскільки дипломатія з країною-агресоркою не працює, Росія продовжує незаконно вивозити дітей з тимчасово окупованих територій України.