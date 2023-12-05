РФ розпочала інформаційну кампанію для імітації підтримки окупації ТОТ — ЦНС

Згідно з даними Центру національного спротиву, окупаційна влада РФ намагається підкупити мешканців тимчасово захоплених територій, щоб ті прославляли загарбників.

Росіяни хочуть створити ілюзію “нормального життя” на ТОТ

Мешканцям тимчасово окупованих територій півдня України влада РФ обіцяє виплатити гроші за відео, де люди на камеру розповідають про те, як “покращилось” їхнє життя після початку повномасштабного вторгнення.

Ці фейкові ролики згодом будуть поширювати на країни заходу, щоб переконати міжнародну спільноту у тому, що Росія нібито піклується про українців на ТОТ.

Також, окупанти обіцяють, що автори кращих відео отримають роботу у фейкових місцевих ЗМІ, які росіяни створили після захоплення регіону. Таким чином у Кремлі сподіваються подолати дефіцит пропагандистів у регіоні, - розповідає команда ЦНС. Поширити

Що важливо розуміти, добровільна участь у підготовці пропагандистських матеріалів за гроші російських окупантів є колабораціонізмом й за це передбачається кримінальна відповідальність.

Майдан-3. Що відомо про наймасштабнішу російську інформаційну кампанію проти України

13 листопада online.ua опублікував ексклюзивний розгорнутий матеріал “Паніка, зневіра, стравлювання, замахи. Росія почала нову інформаційну атаку «Майдан-3» на Україну” про те, як російські спецслужби спробують дестабілізувати ситуацію в українському суспільстві.

Згідно з даними ГУР, «Майдан 3» – найдорожча російська інформаційна спецоперація проти України з часів 2014 року та Революції гідності.

Загалом Кремль витратив на неї 1,5 млрд дол, зокрема, 250 млн дол – для ведення у Telegram.

Інформаційними та інформаційно-психологічними операціями займаються підрозділи, створені в усіх російських спецслужбах, зокрема в Головному управлінні Генштабу ЗС РФ та ФСБ, а також при Міноборони РФ та адміністрації президента Путіна. Поширити

До прикладу, фейк про конфлікт між Володимиром Зеленським та Валерієм Залужним є одним з елементів цієї інформаційної операції, який має на меті підірвати бойовий дух українців.