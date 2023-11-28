РФ витратила 1,5 млрд дол на інформаційну кампанію «Майдан 3» проти України — ГУР

«Майдан 3» – найдорожча російська інформаційна спецоперація проти України з часів 2014 року та Революції гідності. Всього на неї витрачено 1,5 млрд дол, зокрема, 250 млн дол – для ведення у Telegram.

“Майдан 3” розпалює ворожнечу в Україні

Російська інформаційна операція «Майдан 3», про яку казав Володимир Зеленський, спрямована на загострення суперечностей в Україні та поширення страху й паніки.

Про це розповів представник Головного управління розвідки Андрій Черняк.

“Майдан 3» став найдорожчою російською інформаційною спецоперацією проти України від 2014 року та Революції гідності, на дискредитацію якої росіяни витрачали десятки мільйонів доларів. Загальний бюджет операції сягнув 1,5 млрд дол, а для її ведення в Telegram пішло 250 млн дол. Поширити

За його словами, це найдорожча кампанія Росії від 2014 року та Революції гідності, на дискредитацію якої росіяни витрачали десятки мільйонів доларів.

Інформаційними та інформаційно-психологічними операціями займаються підрозділи, створені в усіх російських спецслужбах, зокрема в Головному управлінні Генштабу ЗС РФ та ФСБ, а також при Міноборони РФ та адміністрації президента Путіна.

Наприклад, за проєкт осінньо-зимової дестабілізації в Україні відповідає перший заступник адміністрації Путіна Сергій Кірієнко.

Також у кремлівському задумі змістити акценти із зовнішньої загрози на внутрішні суперечності в Україні бере участь заступник голови уряду РФ Владислав Сурков, який раніше був ідеологом так званого проєкту «Новоросія».

Нова інформаційна атака РФ проти України

13 листопада online.ua опублікував ексклюзивний розгорнутий матеріал “Паніка, зневіра, стравлювання, замахи. Росія почала нову інформаційну атаку «Майдан-3» на Україну” про те, як російські спецслужби спробують дестабілізувати ситуацію в українському суспільстві.



Події останніх днів, як-от скандальні дописи щодо Залужного та отруєння дружини Буданова, лише підтверджують інформацію у цьому матеріалі.

Терміни проведення нової інформаційної атаки російськими спецслужбами на Україну – листопад-грудень 2023 року.

Згідно зухвалих планів росіян, операція проводитиметься в різних куточках світу, матиме комплексний багатовекторний характер з метою дестабілізація політичного життя, провокації протестних настроїв і конфліктів у самій Україні, а також впливу на міжнародну антипутінську коаліцію.

Атака РФ проти воєнно-політичного керівництва України

Перші етапи цієї операції вже можна спостерігати як на українських, так і на міжнародних інформаційних майданчиках, в тому числі проросійських і орієнтованих на російськомовну аудиторію.

До нових голосів у вигляді «законсервованих» агентів впливу (самозвані «експерти» та коментатори) додалась певна частина українських політиків та лідерів думок, які несвідомо поширюють російські наративи заради власного піару.

Наразі основний інформаційний удар спрямовано на дискредитацію певних державних структур та представників політичного й воєнного керівництва України. Поширити

Зокрема роздмухується уявний «конфлікт» між різними гілками влади та конкретними державними діячами.

За даними джерел, найбільша ставка в інформаційних атаках Росії робиться на пропаганду в месенджері Телеграм, який має російське походження.

Російські спецслужби готують замахи на керівництво України

Планується організація серії замахів на низку посадових осіб. Для цього підготовлено кілька груп виконавців.

Деякі учасники вже перебувають на території України, деякі готуються до в’їзду з території «тіньових союзників» Росії. Керівництво операцією здійснюватиметься безпосередньо з території РФ.

За даними джерел, якщо замахи будуть успішними, то деякі з них будуть представлені як свідчення «слабкості» України та нездатності захистити знакові постаті. Інші замахи спробують видати за начебто «внутрішньоукраїнські розбірки», які дійшли до крайньої точки кипіння. Поширити

Своєї пікової точки спецоперація російських спецслужб має сягнути у річницю початку Революції гідності. За задумом «авторів» це додасть подіям емоційності та символізму.

До того ж, саме в цей період прогнозується розпал російських ракетних атак на українську цивільну критичну інфраструктуру.

Поєднання всіх складових природно посилюватиме психологічний вплив на українців та сприятиме виникненню панічних та капітулянтських настроїв.

Українські спецслужби будуть протистояти таким атаками, але всім українцям важливо пам’ятати, що «війна на виснаження» це не лише про мобілізацію, танки та дрони. Це стійкість до внутрішніх протистоянь, які Росія активно провокуватиме.