РФ потратила 1,5 млрд долл на информационную кампанию «Майдан 3» против Украины — ГУР

Майдан 3 – самая дорогая российская информационная спецоперация против Украины со времен 2014 года и Революции достоинства. Всего на нее потрачено 1,5 млрд долл, в том числе 250 млн долл – для ведения в Telegram.

"Майдан 3" разжигает рознь в Украине

Российская информационная операция Майдан 3, о которой говорил Владимир Зеленский, направлена на обострение противоречий в Украине и распространение страха и паники.

Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Андрей Черняк.

“Майдан 3” стал самой дорогой российской информационной спецоперацией против Украины от 2014 года и Революции достоинства, на дискредитацию которой россияне тратили десятки миллионов долларов. Общий бюджет сделки достиг 1,5 млрд долл, а для ее ведения в Telegram ушло 250 млн долл. Поделиться

По его словам, это самая дорогая кампания России от 2014 года и революции достоинства, на дискредитацию которой россияне тратили десятки миллионов долларов.

Информационными и информационно-психологическими операциями занимаются подразделения, созданные во всех российских спецслужбах, в частности, в Главном управлении Генштаба ВС РФ и ФСБ, а также при Минобороны РФ и администрации президента Путина.

К примеру, за проект осенне-зимней дестабилизации в Украине отвечает первый заместитель администрации Путина Сергей Кириенко.

Также в кремлевском замысле сместить акценты из внешней угрозы на внутренние противоречия в Украине принимает участие заместитель главы правительства РФ Владислав Сурков, ранее бывший идеологом так называемого проекта «Новороссия».

Новая информационная атака РФ против Украины

13 ноября online.ua опубликовал эксклюзивный развернутый материал “Паника, уныние, стравливание, покушения. Россия начала новую информационную атаку “Майдан-3 на Украину” о том, как российские спецслужбы попытаются дестабилизировать ситуацию в украинском обществе.



События последних дней, например скандальные сообщения о Залужном и отравлении жены Буданова, лишь подтверждают информацию в этом материале.

Сроки проведения новой информационной атаки российскими спецслужбами в Украине – ноябрь-декабрь 2023 года.

Согласно дерзким планам россиян, операция будет проводиться в разных уголках мира, будет носить комплексный многовекторный характер с целью дестабилизации политической жизни, провокации протестных настроений и конфликтов в самой Украине, а также влияния на международную антипутинскую коалицию.

Атака РФ против военно-политического руководства Украины

Первые этапы этой операции уже можно наблюдать как на украинских, так и международных информационных площадках, в том числе пророссийских и ориентированных на русскоязычную аудиторию.

К новым голосам в виде «законсервированных» агентов влияния (самозванные «эксперты» и комментаторы) добавилась определенная часть украинских политиков и лидеров мнений, бессознательно распространяющих российские нарративы ради собственного пиара.

Основной информационный удар направлен на дискредитацию определенных государственных структур и представителей политического и военного руководства Украины. Поделиться

В частности, раздувается мнимый «конфликт» между разными ветвями власти и конкретными государственными деятелями.

По данным источников, самая большая ставка в информационных атаках России делается на пропаганду в мессенджере Телеграмм, имеющем российское происхождение.

Российские спецслужбы готовят покушения на руководство Украины

Планируется организация серии покушений на ряд должностных лиц. Для этого подготовлено несколько групп исполнителей.

Некоторые участники уже находятся на территории Украины, некоторые готовятся к въезду с территории теневых союзников России. Руководство операцией будет осуществляться непосредственно на территории РФ.

По данным источников, если покушения будут успешными, то некоторые будут представлены как свидетельство «слабости» Украины и неспособности защитить знаковые фигуры. Другие покушения попытаются выдать за якобы дошедшие до крайней точки кипения «внутриукраинские разборки». Поделиться

Своей пиковой точки спецоперация российских спецслужб должна достичь годовщины начала Революции достоинства. По задумке «авторов» это придаст событиям эмоциональность и символизм.

К тому же именно в этот период прогнозируется разгар российских ракетных атак на украинскую гражданскую критическую инфраструктуру.

Сочетание всех составляющих будет естественно усиливать психологическое влияние на украинцев и будет способствовать возникновению панических и капитулянтских настроений.

Украинские спецслужбы будут противостоять таким атакам, но всем украинцам важно помнить, что «война на истощение» это не только о мобилизации, танках и дронах. Это устойчивость к внутренним противостояниям, которые Россия будет активно провоцировать.