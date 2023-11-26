"Москали уже подхватили этот бред". Нардепка Безуглая продолжает критиковать Залужного

Народная депутатка от "Слуги народа", член комитета нацбезопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая опубликовала критический пост о главнокомандующем ВСУ Валерии Залужном. По ее словам, он не подал замысел на 2024 год, поэтому военное руководство Украины должно уйти. Ее сообщение уже активно распространяют российские СМИ.

Безуглая «намекает», что Залужный должен уйти

В своем сообщении на Facebook нардепка написала, что Залужный не смог предоставить план замысла на 2024 год.

Военные просто сказали, что им нужно забирать не менее 20 тысяч граждан в месяц. Поделиться

По ее словам, эта проблема нарастала еще летом, как во время заседаний Ставки, так и в Парламенте при планировании бюджета на 2024 год.

Мы спрашивали, на что планировать? Как вы видите войну? Почему создание бригады, а не доукомплектование существующих? Сколько обойдется бригада, новая бригада? Это еще новые штабы, связанные с боевыми подразделениями? Или закладывать средства под ротацию и демобилизацию? Что с учениями? Что с ротациями? Почему в 2024 году не заложена закупка турникетов вообще, например? Вы понимаете, что один погибший стоит государству 15 млн грн, а турникет типа САТ – в 10 тыс раз меньше? Кроме трагедии гибели как таковой. Поделиться

Она добавила, что эта дискуссия якобы была непубличной, но “напряжение нарастало и сейчас ситуация такова, что если военное руководство не может придать никакого замысла на 2024 год, а все их предложения по мобилизации сводятся к тому, что нужно больше людей без предложения изменений системы ВСУ, такое руководство должно уйти”.

Скриншот (фото: facebook.com/m.bezuhla)

Реакция украинцев на сообщение Безуглой

Пользователи в комментариях к сообщению разделились: некоторые поддержали нардепку, а некоторые обвинили ее в некомпетентности, дискредитации ВСУ и работе на враждебную пропаганду:

Москали уже подхватили этот бед. Спасибо.

На войне должны руководить военные, а не политики. Все эти вопросы – манипулятивные. Неприятно читать.

Как будто непонятно, что план тот же, и что для его реализации не хватает именно значительного человеческого ресурса. Об этом он, как видно из Ваших слов, и сказал. Именно благодаря таланту и верной тактике нашего Главнокомандующего украинское войско выдерживает натиск врага, а на некоторых участках и побеждает его. Действующего Главнокомандующего заменить могут хотеть только сторонники россии.

Отрабатываете кремлевские три рубля за дискредитацию военного руководства.

Марьяна, если отследить все ваши последние публикации, то складывается четкое впечатление, что вы ищете малейший повод, чтобы тем или иным образом унизить (скомпроментировать) главкома!

Скриншот комментариев

Скриншот комментариев

Российские СМИ распространяют сообщение Безуглой

На российских пропагандистских ресурсах уже появились новости под названиями “Киев отправляет Залужного в отставку”, “Залужному дали черную метку: В Украине требуют отставки главкома ВСУ” и подобных.

Скриншот по росСМИ

Пропагандисты заявляют, что "страсти вокруг отставки главного комитета ВСУ Залужного, вероятно, подходят к концу", добавляя, что это связано с ситуацией вокруг Авдеевки на Донетчине.

Скриншот по росСМИ

Российские Телеграмм-каналы распространяют сообщение Безуглой со словами "кажется, прогрев аудитории перед увольнением Залужного официально начался".

Скриншот по росСМИ