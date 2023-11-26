«Москалі вже підхопили цей брєд». Нардепка Безугла продовжує критикувати Залужного

Народна депутатка від "Слуги народу", членкиня комітету нацбезпеки, оборони та розвідки Марʼяна Безугла опублікувала критичний допис про головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. За її словами, він не надав задуму на 2024 рік, тому військове керівництво України має піти. Її допис вже активно поширюють російські ЗМІ.

Безугла «натякає», що Залужний має піти

У своєму дописі на Фейсбуці нардепка написала, що Залужний не зміг надати план задуму на 2024.

Військові просто сказали, що їм треба забирати не менше 20 тисяч громадян на місяць. Поширити

За її словами, ця проблема наростала ще влітку, як під час засідань Ставки так і в Парламенті при плануванні бюджету на 2024 рік.

Ми питали, під що планувати? Як ви бачите війну? Чому створення бригади, а не доукомплектування існуючих? Скільки коштуватиме бригада, нова бригада? Це ж ще нові штаби, що з бойовими підрозділами? Чи закладати кошти під ротацію і демобілізацію? Що з навчанням? Що з ротаціями? Чому в 2024 не закладена закупівля турнікетів взагалі, наприклад? Ви розумієте, що один загиблий коштує державі 15 млн грн, а турнікет типу САТ - в 10 тис раз менше? Окрім трагедії загибелі як такої. Поширити

Вона додала, що ця дискусія нібито була непублічною, але “напруження наростало і зараз ситуація така, що якщо військове керівництво не може надати ніякого задуму на 2024 рік, а всі їхні пропозиції щодо мобілізації зводяться до того, що треба більше людей без жодної пропозиції зі змін системи ЗСУ, то таке керівництво має піти”.

Скриншот (фото: facebook.com/m.bezuhla)

Реакція українців на допис Безуглої

Користувачі в коментарях до допису розділилися: дехто підтримав нардепку, а дехто звинуватив її в некомпетентності, дискредитації ЗСУ та роботі на ворожу пропаганду:

Москалі вже підхопили цей брєд. Дякуємо.

На війні повинні керувати військові, а не політики. Всі ці запитання - маніпулятивні. Неприємно читати.

Наче не зрозуміло, що план той самий, і що для його реалізації не вистачає саме значного людського ресурсу. Про це він, як видно з Ваших слів, і сказав.. Саме завдяки таланту і вірній тактиці нашого Головнокомандуючого українське військо витримує натиск ворога, а на деяких ділянках і перемагає його. Діючого Головноуомандуючого змінити можуть хотіти лише прибічники росії.

Відробляєте кремлівські три рубля за дискредитацію військового керівництва.

Мар'яна, якщо відслідкувати всі ваші останні публікаціі, то складається чітке враження, що ви шукаєте найменший повід щоб тим чи іншим чином принизити (скомпроментувати) головкома!

Скриншот коментарів

Скриншот коментарів

Російські ЗМІ поширюють допис Безуглої

На російських пропагандистських ресурсах вже з’явилися новини під назвами “Київ відправляє Залужного у відставку“, “Залужному дали чорну мітку: В Україні вимагають відставки главкома ЗСУ“ і подібних.

Скриншот з росЗМІ

Пропагандисти заявляють, що “пристрасті навколо відставки головного комітету ЗСУ Залужного, ймовірно, добігають кінця”, додаючи, що це пов’язано з ситуацією навколо Авдіївки на Донеччині.

Скриншот з росЗМІ

Російські Телеграм-канали поширюють допис Безуглої зі словами “здається, прогрів аудиторії перед звільненням Залужного офіційно розпочався”.

Скриншот з росЗМІ