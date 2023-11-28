Жену Буданова отравили тяжелыми металлами — Бабель

Жену главы ГУР Марианну Буданову отравили тяжелыми металлами. Сейчас она находится в больнице.

Что известно об отравлении жены Буданова

Первым об этом написало украинское издание “Бабель” со ссылкой на своих инсайдеров в Главном управлении разведки Украины.

Как удалось выяснить журналистам, после длительного ухудшения состояния здоровья Марианну госпитализировали.

Сейчас завершается курс лечения, дальше – контроль врачей, – рассказал анонимный источник. Поделиться

Кроме того, указано, что жене Буданова диагностировали отравления тяжелыми металлами.

Эти вещества никак не используются в быту и военном деле. Их наличие может указывать на целенаправленную попытку отравления конкретного человека, – объяснили журналистам инсайдеры в ГУР. Поделиться

Уже началось расследование вероятной попытки убийства жены начальника ГУР МО Украины.

Ни Марианна Буданова, ни Кирилл Буданов пока эту информацию не комментировали.

Как уже упоминалось ранее, на шефа украинской разведки также покушались до и после полномасштабного вторжения.

Что важно знать об информационной атаке России "Майдан-3"

13 ноября online.ua опубликовал эксклюзивный материал “Паника, уныние, стравливание, покушения. Россия начала новую информационную атаку "Майдан-3" на Украину”

В нем сообщалось о том, что эту операцию курирует первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко, а ее идеологом является Владислав Сурков, известный как один из авторов проекта "Новороссия"

Что важно понимать, новую информационную атаку враг проводит в разных уголках мира. Она носит комплексный многовекторный характер.

Цель, которую перед собой ставят российские спецслужбы и пропагандисты, – дестабилизация политической жизни, провокация протестных настроений и конфликтов в самой Украине, а также влияние на международную антипутинскую коалицию, политиков и военных. Поделиться

Команда Путина хочет спровоцировать «конфликт» между разными ветвями власти и конкретными государственными деятелями.

Ключевую роль будет играть пропаганда в мессенджере Телеграмм, который имеет российское происхождение. Москва выделила на это направление уже 230 млн. долларов.

Более того, уже запланирована серия покушений на ряд должностных лиц. С этой целью в России даже было подготовлено несколько групп исполнителей.

Некоторые участники уже находятся на территории Украины, некоторые готовятся к въезду с территории теневых союзников России.

Украинские спецслужбы будут противостоять таким атакам, но всем украинцам важно помнить, что «война на истощение» это не только мобилизация, танки и дроны. Это устойчивость к внутренним противостояниям, которые Россия будет активно провоцировать.