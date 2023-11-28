Дружину Буданова отруїли важкими металами — Бабель

Дружину глави ГУР Маріанну Буданову отруїли важкими металами. Зараз вона знаходиться у лікарні.

Що відомо про отруєння дружини Буданова

Першим про це написало українське видання “Бабель” з посиланням на своїх інсайдерів у Головному управлінні розвідки України.

Як вдалося з’ясувати журналістам, після тривалого погіршення стану здоровʼя, Маріанну госпіталізували.

Зараз завершується курс лікування, далі — контроль лікарів, — розповіло анонімне джерело. Поширити

Окрім того, вказано, що дружині Буданова діагностували ураження важкими металами.

Ці речовини жодним чином не використовуються в побуті і воєнній справі. Їхня наявність може вказувати на цілеспрямовану спробу отруєння конкретної людини, — пояснили журналістам інсайдери у ГУР. Поширити

Уже розпочалося розслідування з приводу імовірної спроби вбивства дружини начальника ГУР МО України.

Ані Маріанна Буданова, ані Кирило Буданов поки цю інформацію не коментували.

Як уже згадувалося раніше, на шефа української розвідки також вчиняли замахи до та після повномасштабного вторгнення.

Що важливо знати про інформаційну атаку Росії “Майдан-3”

13 листопада online.ua опублікував ексклюзивний матеріал “Паніка, зневіра, стравлювання, замахи. Росія почала нову інформаційну атаку «Майдан-3» на Україну”.

У ньому йшлося про те, що цю операцію курує перший заступник керівника адміністрації президента РФ Сергій Кірієнко, а її ідеологом є Владислав Сурков, який відомий як один з авторів проєкту “Новоросія”

Що важливо розуміти, нову інформаційну атаку ворог проводить в різних куточках світу. Вона має комплексний багатовекторний характер.

Мета, яку перед собою ставлять російські спецслужби та пропагандисти, – дестабілізація політичного життя, провокація протестних настроїв і конфліктів у самій Україні, а також вплив на міжнародну антипутінську коаліцію.Методика нової інформаційної атаки РФ залишиться традиційною для російських ІПСО – паніка, зневіра, штучне стравлювання політиків та військових. Поширити

Команда Путіна хоче спровокувати уявний «конфлікт» між різними гілками влади та конкретними державними діячами.

Ключову роль буде відігравати пропаганда в месенджері Телеграм, який має російське походження. Москва виділила на цей напрямок уже 230 млн доларів.

Ба більше, уже запланована серія замахів на низку посадових осіб. З цією метою у Росії навіть підготували декілька груп виконавців.

Деякі учасники вже перебувають на території України, деякі готуються до в’їзду з території «тіньових союзників» Росії.

Українські спецслужби будуть протистояти таким атакам, але всім українцям важливо пам’ятати, що «війна на виснаження» це не лише про мобілізацію, танки та дрони. Це стійкість до внутрішніх протистоянь, які Росія активно провокуватиме.