Кремль хоче мене знищити під час операції "Майдан-3" — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю виданню The Sun сказав, що він пережив щонайменше “п’ять-шість” спроб вбивства з лютого 2022 року, а остання операція з його усунення отримала кодову назву "Майдан-3".

РФ хоче усунути Зеленського під час операції "Майдан-3"

Майже через два роки після повномасштабного вторгнення РФ Зеленський сказав, що Росія все ще «дуже хоче» відсторонити його від влади.

Остання операція, спрямована на його повалення, має назву "Майдан-3", і її кінцевий термін – кінець року.

13 листопада online.ua опублікував ексклюзивний розгорнутий матеріал “Паніка, зневіра, стравлювання, замахи. Росія почала нову інформаційну атаку «Майдан-3» на Україну” про те, як російські спецслужби спробують дестабілізувати ситуацію в українському суспільстві.

Операція називається "Майдан-3". Вона має на меті змінити президента. Можливо, не вбивством. Я маю на увазі, що це змінюється. Вони будуть використовувати будь-які інструменти, які мають, - каже Зеленський. Поширити

Кодова назва є посиланням на Революцію гідності в Україні 2014 року, під час якої протестувальники повалили проросійського президента Віктора Януковича.

Що відомо про операцію "Майдан-3"

Терміни проведення нової інформаційної атаки російськими спецслужбами на Україну – листопад-грудень 2023 року.

Росія планує підняти частину реальних тем, які хвилюють українців: загальна втома від війни, так звана «безперспективність опору», корупція, зупинка допомоги від міжнародних партнерів, неефективність політичного керівництва та різноманітні «теорії змови».

Основний інформаційний удар вже спрямовано на дискредитацію певних державних структур та представників політичного й воєнного керівництва України.

РФ готує замахи на посадовців, щоб показати Україну неспроможною захистити своїх знакових постатей.

Своєї пікової точки спецоперація російських спецслужб має сягнути у річницю початку Революції гідності.