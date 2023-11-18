"Майдан-3". Генерал Маломуж пояснив, чому спроби російських спецслужб дестабілізувати Україну є марними

Росія не має шансів втілити в життя свій план "Майдан-3" з дестабілізації України. У цьому переконаний генерал армії України, ексголова Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж.

13 листопада online.ua опублікував ексклюзивний розгорнутий матеріал “Паніка, зневіра, стравлювання, замахи. Росія почала нову інформаційну атаку «Майдан-3» на Україну” про те, як російські спецслужби спробують дестабілізувати ситуацію в українському суспільстві.

Маломуж оцінив можливість "Майдану-3" в Україні

Маломуж зазначає, що можливість "Майдану-3" в Україні зараз практично нереальна, оскільки "майдани" в Україні були ініційовані суспільством, яке виступало за демократію, європейські цінності й перспективи.

У цій ситуації 99% громадян України проти Росії й безпосередньо потерпають від війни – вбиті, поранені, скалічені й так далі. Тому усе це трохи міфи. Щоб таке зробити, потрібні глибокі передумови у суспільстві, в окремих регіонах чи секторах. Поширити

Генерал додав, що Росія зараз ставить перед собою інші цілі: провести агресивні операції на полі бою та якомога більше захопити територій, а потім ставити ультиматуми і Україні, і Заходу про мир на умовах РФ. Це є стратегічною метою Росії, тому вона кидає для цього всі свої ресурси.

Що готує РФ в рамках операції "Майдан-3"

Терміни проведення нової інформаційної атаки російськими спецслужбами на Україну – листопад-грудень 2023 року.

Росія планує підняти частину реальних тем, які хвилюють українців: загальна втома від війни, так звана «безперспективність опору», корупція, зупинка допомоги від міжнародних партнерів, неефективність політичного керівництва та різноманітні «теорії змови».

Основний інформаційний удар вже спрямовано на дискредитацію певних державних структур та представників політичного й воєнного керівництва України. Також РФ готує замахи на посадовців, щоб показати Україну неспроможною захистити своїх знакових постатей.

Своєї пікової точки спецоперація російських спецслужб має сягнути у річницю початку Революції гідності.