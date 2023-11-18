"Майдан-3". Генерал Маломуж объяснил, почему попытки российских спецслужб дестабилизировать Украину напрасны

У России нет шансов воплотить в жизнь свой план "Майдан-3" по дестабилизации Украины. В этом убежден генерал армии Украины, экспредседатель Службы внешней разведки Николай Маломуж.
13 ноября online.ua опубликовал эксклюзивный развернутый материал “Паника, уныние, стравливание, покушения. Россия начала новую информационную атаку “Майдан-3” на Украину” о том, как российские спецслужбы попытаются дестабилизировать ситуацию в украинском обществе.
Маломуж оценил возможность "Майдана-3" в Украине
Маломуж отмечает, что возможность "Майдана-3" в Украине сейчас практически нереальна, поскольку "майданы" в Украине были инициированы обществом, выступавшим за демократию, европейские ценности и перспективы.
Генерал добавил, что Россия сейчас ставит перед собой другие цели: провести агрессивные операции на поле боя и больше захватить территорий, а затем ставить ультиматумы и Украине, и Западу о мире на условиях РФ. Это стратегическая цель России, поэтому она бросает для этого все свои ресурсы.
Готовящая РФ в рамках операции "Майдан-3"
Сроки проведения новой информационной атаки российскими спецслужбами в Украине – ноябрь-декабрь 2023 года.
Россия планирует поднять часть реальных тем, которые волнуют украинцев: всеобщая усталость от войны, так называемая бесперспективность сопротивления, коррупция, остановка помощи от международных партнеров, неэффективность политического руководства и различные теории заговора.
Основной информационный удар уже направлен на дискредитацию некоторых государственных структур и представителей политического и военного руководства Украины. Также РФ готовит покушения на должностных лиц, чтобы показать Украину неспособной защитить свои знаковые фигуры.
Своей пиковой точки спецоперация российских спецслужб должна достичь годовщины начала Революции достоинства.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-