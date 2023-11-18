"Майдан-3". Генерал Маломуж объяснил, почему попытки российских спецслужб дестабилизировать Украину напрасны

У России нет шансов воплотить в жизнь свой план "Майдан-3" по дестабилизации Украины. В этом убежден генерал армии Украины, экспредседатель Службы внешней разведки Николай Маломуж.

13 ноября online.ua опубликовал эксклюзивный развернутый материал “Паника, уныние, стравливание, покушения. Россия начала новую информационную атаку “Майдан-3” на Украину” о том, как российские спецслужбы попытаются дестабилизировать ситуацию в украинском обществе.

Маломуж оценил возможность "Майдана-3" в Украине

Маломуж отмечает, что возможность "Майдана-3" в Украине сейчас практически нереальна, поскольку "майданы" в Украине были инициированы обществом, выступавшим за демократию, европейские ценности и перспективы.

В этой ситуации 99% граждан Украины против России и непосредственно страдают от войны – убиты, ранены, искалечены и так далее. Поэтому все это чуть-чуть мифы. Чтобы это сделать, нужны глубокие предпосылки в обществе, в отдельных регионах или секторах. Поделиться

Генерал добавил, что Россия сейчас ставит перед собой другие цели: провести агрессивные операции на поле боя и больше захватить территорий, а затем ставить ультиматумы и Украине, и Западу о мире на условиях РФ. Это стратегическая цель России, поэтому она бросает для этого все свои ресурсы.

Готовящая РФ в рамках операции "Майдан-3"

Сроки проведения новой информационной атаки российскими спецслужбами в Украине – ноябрь-декабрь 2023 года.

Россия планирует поднять часть реальных тем, которые волнуют украинцев: всеобщая усталость от войны, так называемая бесперспективность сопротивления, коррупция, остановка помощи от международных партнеров, неэффективность политического руководства и различные теории заговора.

Основной информационный удар уже направлен на дискредитацию некоторых государственных структур и представителей политического и военного руководства Украины. Также РФ готовит покушения на должностных лиц, чтобы показать Украину неспособной защитить свои знаковые фигуры.

Своей пиковой точки спецоперация российских спецслужб должна достичь годовщины начала Революции достоинства.