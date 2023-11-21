Кремль хочет меня уничтожить во время операции "Майдан-3" — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию The Sun сказал, что он пережил по меньшей мере пять-шесть попыток убийства с февраля 2022 года, а последняя операция по его устранению получила кодовое название "Майдан-3".

РФ хочет устранить Зеленского во время операции "Майдан-3"

Спустя почти два года после полномасштабного вторжения РФ Зеленский сказал, что Россия все еще «очень хочет» отстранить его от власти.

Последняя операция, направленная на его свержение, называется "Майдан-3", и ее конечный срок – конец года.

13 ноября online.ua опубликовал эксклюзивный развернутый материал “Паника, уныние, стравливание, покушения. Россия начала новую информационную атаку Майдан-3 на Украину” о том, как российские спецслужбы попытаются дестабилизировать ситуацию в украинском обществе.

Операция называется "Майдан-3". Она стремится сменить президента. Может быть, не убийством. Я имею в виду, что это меняется. Они будут использовать любые имеющиеся инструменты, - говорит Зеленский. Поделиться

Кодовое название является ссылкой на Революцию достоинства в Украине 2014, во время которой протестующие свергли пророссийского президента Виктора Януковича.

Что известно об операции "Майдан-3"

Сроки проведения новой информационной атаки российскими спецслужбами в Украине – ноябрь-декабрь 2023 года.

Россия планирует поднять часть реальных тем, волнующих украинцев: всеобщая усталость от войны, так называемая «бесперспективность сопротивления», коррупция, остановка помощи от международных партнеров, неэффективность политического руководства и различные «теории заговора».

Основной информационный удар уже направлен на дискредитацию некоторых государственных структур и представителей политического и военного руководства Украины.

РФ готовит покушения на должностных лиц, чтобы показать Украину неспособной защитить свои знаковые фигуры.

Своей пиковой точки спецоперация российских спецслужб должна достичь в годовщину начала Революции достоинства.