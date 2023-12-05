РФ начала информационную кампанию для имитации поддержки оккупации ВОТ — ЦНС

Россияне хотят создать иллюзию "нормальной жизни" на ВОТ

Жителям временно оккупированного юга Украины власти РФ обещают выплатить деньги за видео, где люди на камеру расскажут о том, как "улучшилась" их жизнь после начала полномасштабного вторжения.

Эти фейковые ролики впоследствии будут распространяться на страны Запада, чтобы убедить международное сообщество в том, что Россия якобы заботится об украинцах на ВОТ.

Также, оккупанты обещают, что авторы лучших видео получат работу в фейковых местных СМИ, которые россияне создали после захвата региона. Таким образом, в Кремле надеются справиться с дефицитом пропагандистов в регионе, - рассказывает команда ЦНС. Поделиться

Что важно понимать, добровольное участие в подготовке пропагандистских материалов за деньги российских оккупантов является коллаборационизмом и за это предусматривается уголовная ответственность.

Майдан-3. Что известно о самой масштабной российской информационной кампании против Украины

13 ноября online.ua опубликовал эксклюзивный развернутый материал “Паника, уныние, стравливание, покушения. Россия начала новую информационную атаку “Майдан-3” на Украину” о том, как российские спецслужбы попытаются дестабилизировать ситуацию в украинском обществе.

Согласно данным ГУР, “Майдан 3” – самая дорогая российская информационная спецоперация против Украины со времен 2014 года и Революции достоинства.

В целом Кремль потратил на нее 1,5 млрд долл., в том числе 250 млн долл. – для ведения в Telegram.

Информационными и информационно-психологическими операциями занимаются подразделения, созданные во всех российских спецслужбах, в частности, в Главном управлении Генштаба ВС РФ и ФСБ, а также при Минобороны РФ и администрации президента Путина. Поделиться

К примеру, фейк о конфликте между Владимиром Зеленским и Валерием Залужным является одним из элементов этой информационной операции, главная цель которого — подорвать боевой дух украинцев.