РФ начала информационную кампанию для имитации поддержки оккупации ВОТ — ЦНС

Согласно данным Центра национального сопротивления, оккупационные власти РФ пытаются подкупить жителей временно захваченных территорий Украины, чтобы те прославляли захватчиков.
Россияне хотят создать иллюзию "нормальной жизни" на ВОТ
Жителям временно оккупированного юга Украины власти РФ обещают выплатить деньги за видео, где люди на камеру расскажут о том, как "улучшилась" их жизнь после начала полномасштабного вторжения.
Эти фейковые ролики впоследствии будут распространяться на страны Запада, чтобы убедить международное сообщество в том, что Россия якобы заботится об украинцах на ВОТ.
Что важно понимать, добровольное участие в подготовке пропагандистских материалов за деньги российских оккупантов является коллаборационизмом и за это предусматривается уголовная ответственность.
Майдан-3. Что известно о самой масштабной российской информационной кампании против Украины
13 ноября online.ua опубликовал эксклюзивный развернутый материал “Паника, уныние, стравливание, покушения. Россия начала новую информационную атаку “Майдан-3” на Украину” о том, как российские спецслужбы попытаются дестабилизировать ситуацию в украинском обществе.
Согласно данным ГУР, “Майдан 3” – самая дорогая российская информационная спецоперация против Украины со времен 2014 года и Революции достоинства.
В целом Кремль потратил на нее 1,5 млрд долл., в том числе 250 млн долл. – для ведения в Telegram.
К примеру, фейк о конфликте между Владимиром Зеленским и Валерием Залужным является одним из элементов этой информационной операции, главная цель которого — подорвать боевой дух украинцев.
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