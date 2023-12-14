Россияне заставляют украинских детей слушать лекции "вагнеровцев" - ЦНС
Категория
Украина
Дата публикации

Россияне заставляют украинских детей слушать лекции "вагнеровцев" - ЦНС

Вагнер
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Источник:  ЦНС

Украинских детей, которых оккупанты похищают в лагеря для перевоспитания, заставляют слушать лекции "вагнеровцев". Школьникам навязывают ложную информацию и пытаются героизировать преступные поступки армии РФ и ее наемников.

Вагнеровцы читают лекции украинским детям, которых похитила РФ

В частности, детям проводят "диалоги с героями", в рамках которых террористы популяризируют войну РФ против их родины.

Зафиксирован случай, когда лекции читал наркоторговец из расформированной ПИК "Вагнера", - отмечают в сообщении.

Оказалось, что "лектор", которого оккупанты демонстрируют в качестве примера украинским детям, в 2021 году был приговорен к 8 годам 2 месяцам колонии строгого режима за незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере.

В 2022 году его завербовали в ППК "Вагнер" и отправился на войну в Украину. Через полгода контракт закончился и теперь он проводит "уроки мужества, - сообщают в ЦНС.

Что известно о похищении украинских детей

Ко Дню защиты детей в 2023 году команда Online.UA представила документальный проект «Истерзанное детство», рассказывающий о принудительно депортированных и похищенных в Россию украинских детях.

Украина идентифицировала 20 тыс. детей, похищенных в Россию или вывезенных на контролируемую Россией территорию без согласия семьи или опекунов.

Около 400 детей вернули в Украину с начала вторжения РФ в феврале 2022 года, однако агентство ООН по правам человека выразило обеспокоенность, что не существует системы, которая облегчила бы возвращение.

В то же время Россия заявляет, что "эвакуировала" 744 тысяч украинских детей. Поскольку дипломатия со страной-агрессорой не работает, Россия продолжает незаконно вывозить детей с временно оккупированных территорий Украины.

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