Оккупанты РФ провели рейд против украинского подполья в Херсонской области — ЦНС
Категория
Украина
Дата публикации

Оккупанты РФ провели рейд против украинского подполья в Херсонской области — ЦНС

Армия РФ
Читати українською
Источник:  ЦНС

Российские солдаты провели рейд в Геническом районе Херсонской области в поисках подполья. Рейд сопровождался репрессиями и устрашением гражданского населения.

Российские оккупанты ищут украинские подполья

Отмечается, что откомандированные полицейские из Следственного комитета РФ провели рейд в Геническом районе в поисках подполья.

Во время мероприятия оккупанты перекрывали село, обыскивали дома и пытались выявить информаторов Сил Обороны Украины.

Однако фактически россияне занимались традиционным делом – мародерством, репрессиями и устрашением. Особое внимание враг уделял тем, кто отказался получать паспорт РФ, пишет ЦНС.

Что происходит на оккупированных территориях

Какая ситуация на оккупированных территориях

Россияне продолжают репрессии и террор на оккупированных территориях. Так, оккупанты ищут детей на временно оккупированных территориях, которые продолжают онлайн-обучение в украинских школах или пользуются украинскими услугами.

Также по информации Мариупольского городского совета, учителя оккупированного Россией города предоставили старшеклассникам конкретный шаблон, по которому нужно поблагодарить военных государства-агрессора.

Кроме этого, по информации ЦНС, россияне опрокидывают дополнительные силы Росгвардии для проведения комплексных мероприятий по проверке местного населения.

Во время масштабных рейдов планируется раз в два месяца устанавливать блокпосты и увеличить количество патрулей в населенных пунктах на временно оккупированных территориях.

Также захватчики планируют усилить контроль над мессенджерами украинцев в оккупации и исследовать протестные настроения среди местных. Все это происходит в рамках старта подготовки к "выборам" российского диктатора Владимира Путина, которые запланированы на весну 2024 года.

С 1 января 2024 года оккупанты запретили на оккупированных территориях движение автотранспорта с украинскими номерами.

Кроме того, с начала 2024 года захватчики будут отказываться в медицинском обслуживании украинцам, не получившим паспорт РФ на оккупированных территориях.

Также российские террористы формируют этнические криминогенные группировки по мигрантам.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Россия завезла на оккупированные территории Украины более 100 тыс мигрантов из Азии — ЦНС
Мигранты из Азии
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Россияне из-за значительных потерь строят в Крыму новый госпиталь – ЦНС
Госпиталь
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
РФ начала информационную кампанию для имитации поддержки оккупации ВОТ — ЦНС
ВОТ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.