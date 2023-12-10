Оккупанты РФ провели рейд против украинского подполья в Херсонской области — ЦНС

Российские солдаты провели рейд в Геническом районе Херсонской области в поисках подполья. Рейд сопровождался репрессиями и устрашением гражданского населения.
Российские оккупанты ищут украинские подполья
Отмечается, что откомандированные полицейские из Следственного комитета РФ провели рейд в Геническом районе в поисках подполья.
Во время мероприятия оккупанты перекрывали село, обыскивали дома и пытались выявить информаторов Сил Обороны Украины.
Что происходит на оккупированных территориях
Какая ситуация на оккупированных территориях
Россияне продолжают репрессии и террор на оккупированных территориях. Так, оккупанты ищут детей на временно оккупированных территориях, которые продолжают онлайн-обучение в украинских школах или пользуются украинскими услугами.
Также по информации Мариупольского городского совета, учителя оккупированного Россией города предоставили старшеклассникам конкретный шаблон, по которому нужно поблагодарить военных государства-агрессора.
Кроме этого, по информации ЦНС, россияне опрокидывают дополнительные силы Росгвардии для проведения комплексных мероприятий по проверке местного населения.
Во время масштабных рейдов планируется раз в два месяца устанавливать блокпосты и увеличить количество патрулей в населенных пунктах на временно оккупированных территориях.
Также захватчики планируют усилить контроль над мессенджерами украинцев в оккупации и исследовать протестные настроения среди местных. Все это происходит в рамках старта подготовки к "выборам" российского диктатора Владимира Путина, которые запланированы на весну 2024 года.
С 1 января 2024 года оккупанты запретили на оккупированных территориях движение автотранспорта с украинскими номерами.
Кроме того, с начала 2024 года захватчики будут отказываться в медицинском обслуживании украинцам, не получившим паспорт РФ на оккупированных территориях.
Также российские террористы формируют этнические криминогенные группировки по мигрантам.
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