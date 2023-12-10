Окупанти РФ провели рейд проти українського підпілля на Херсонщині — ЦНС

Російські солдати провели рейд в Генічеському районі Херсонської області в пошуках підпілля. Рейд супроводжувався репресіями і залякуванням цивільного населення.

Російські окупанти шукають українські підпілля

Зазначається, що відряджені поліцаї зі Слідчого комітету РФ провели рейд у Генічеському районі в пошуках підпілля.

Під час заходу окупанти перекривали село, обшукували будинки та намагалися виявити інформаторів Сил Оборони України.

Однак фактично росіяни займались традиційною справою – мародерством, репресіями і залякуванням. Особливу увагу ворог приділяв тим, хто відмовився отримувати паспорт РФ, – пише ЦНС. Поширити

Що відбувається на окупованих територіях

Яка ситуація на окупованих територіях

Росіяни продовжують репресії та терор на окупованих територіях. Так, окупанти шукають дітей на тимчасово окупованих територіях, які продовжують онлайн-навчання в українських школах чи користуються українськими послугами.

Також за інформацією Маріупольської міської ради, вчителі окупованого Росією міста надали старшокласникам конкретний шаблон, за яким потрібно подякувати військовим держави-агресора.

Окрім цього, за інформацією ЦНС, росіяни перекидають додаткові сили Росгвардії для проведення комплексних заходів з перевірки місцевого населення.

Під час масштабних рейдів планується раз на два місяці встановлювати блок-пости й збільшити кількість патрулів у населених пунктах на тимчасово окупованих територіях.

Також загарбники планують посилити контроль за месенджерами українців в окупації й дослідити протестні настрої серед місцевих. Зазначається, що все це відбувається в межах старту підготовки до "виборів" російського диктатора Володимира Путіна, які заплановані на весну 2024 року.

З 1 січня 2024 року окупанти заборонили на окупованих територіях рух автотранспорту з українськими номерами.

Крім того, з початку 2024 року загарбники відмовлятимуть у медичному обслуговуванні українцям, які не отримали паспорт РФ на окупованих територіях.

Також російські терористи формують етнічні криміногенні угруповання з мігрантів.