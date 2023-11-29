Росія завезла на окуповані території України понад 100 тис мігрантів з Азії — ЦНС

Російські військові злочинці намагаються змінити демографічний склад населення на окупованих територіях України за рахунок мігрантів з країн Центральної Азії.
Що відомо про завезення Росією мігрантів з Азії на окуповані території України
Представники Центру національного спротиву підкреслили, що кількість завезених російськими військовими злочинцями мігрантів з країн Центральної Азії на окуповані території України вже перевищила 100 тис осіб.
Зокрема, більшість завезених мігрантів займається будівництвом.
Однак командування злочинної армії РФ має плани щодо їх мобілізації в обмін на отримання громадянства.
До країн Центральної Азії належать Узбекистан, Таджикистан, Киргизстан, Туркменістан, а також Казахстан.
Що відбувається на окупованих територіях України
З початку повномасштабного вторгнення російські війська вбили тисячі мирних українців на окупованих територіях.
Сотні тисяч осіб покинули своє місце проживання – виїхали або на вільну від загарбників територію України, або на територію інших країн.
Місцевих мешканців росіяни змушують виїжджати через безробіття та гуманітарну катастрофу, а замість них завозять мігрантів, лояльних до Росії.
Зокрема, така тенденція простежується на Донеччині. Тільки в Маріуполь РФ "переселила" понад 30 тисяч мігрантів з Центральної Азії та Північного Кавказу.
Крім того, окупанти незаконно вивозять українців на територію РФ. Тисячі депортованих – діти.
Декого віддають на всиновлення до російських родин навіть попри те, що в них є батьки та родичі в Україні.
Частину маленьких українців вже вдалося повернути на батьківщину.
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