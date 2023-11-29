Росія завезла на окуповані території України понад 100 тис мігрантів з Азії — ЦНС

Російські військові злочинці намагаються змінити демографічний склад населення на окупованих територіях України за рахунок мігрантів з країн Центральної Азії.

Що відомо про завезення Росією мігрантів з Азії на окуповані території України

Представники Центру національного спротиву підкреслили, що кількість завезених російськими військовими злочинцями мігрантів з країн Центральної Азії на окуповані території України вже перевищила 100 тис осіб.

Зокрема, більшість завезених мігрантів займається будівництвом.

Однак командування злочинної армії РФ має плани щодо їх мобілізації в обмін на отримання громадянства.

Такий масовий заїзд мігрантів вже спровокував погіршення кримінальної ситуації й призвів до створення етнічних злочинних угруповань. За допомогою організованих злочинних груп росіяни намагаються покращити контрольованість регіону, який їм не належить, - йдеться у заяві представників ЦНС. Поширити

До країн Центральної Азії належать Узбекистан, Таджикистан, Киргизстан, Туркменістан, а також Казахстан.

Що відбувається на окупованих територіях України

З початку повномасштабного вторгнення російські війська вбили тисячі мирних українців на окупованих територіях.

Сотні тисяч осіб покинули своє місце проживання – виїхали або на вільну від загарбників територію України, або на територію інших країн.

Місцевих мешканців росіяни змушують виїжджати через безробіття та гуманітарну катастрофу, а замість них завозять мігрантів, лояльних до Росії.

Зокрема, така тенденція простежується на Донеччині. Тільки в Маріуполь РФ "переселила" понад 30 тисяч мігрантів з Центральної Азії та Північного Кавказу.

Крім того, окупанти незаконно вивозять українців на територію РФ. Тисячі депортованих – діти.

Декого віддають на всиновлення до російських родин навіть попри те, що в них є батьки та родичі в Україні.

Частину маленьких українців вже вдалося повернути на батьківщину.