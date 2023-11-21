Той самий сценарій. РФ повторює на фінському кордоні "міграційну кризу" між Польщею та Білоруссю

Росія, ймовірно, застосовує відому тактику гібридної війни, щоб штучно створити міграційну кризу на фінському кордоні.
Росія провокує Фінляндію
На думку фахівців Інституту вивчення війни (ISW), Росія застосовує тактику гібридної війни на фінському кордоні, повторюючи сценарій "міграційної кризи" на кордоні Польщі з Білоруссю та намагаючись дестабілізувати НАТО.
У звіті йдеться про те, що, що Росія, ймовірно, застосовує відому тактику гібридної війни, щоб штучно створити міграційну кризу на фінському кордоні.
Фінська влада закрила чотири пункти пропуску на південно-східному кордоні Фінляндії з Росією 18 листопада після того, як фінська прикордонна служба повідомила, що з вересня 2023 року до фінського кордону з Росії прибуло близько 300 шукачів притулку, переважно з Іраку, Ємену, Сомалі та Сирії.
Фінське видання Iltalehti повідомило 20 листопада, що влада Фінляндії розглядає можливість закриття всього кордону з Росією в ніч на 21 листопада.
Експерти нагадують, що Кремль відкинув звинувачення Фінляндії щодо причетності Росії до створення штучного напливу мігрантів.
В ISW зазначають, що раніше інститут оцінював, що Кремль дозволив або, можливо, безпосередньо контролював штучне створення Білоруссю міграційної кризи на кордоні з Польщею в 2021 році.
Фінляндія захищається від РФ
У Фінляндії на пункті пропуску Вартіус біля кордону з Росією починається зведення тимчасових огорож, прикордонникам допомагають фінські військові.
Начальник прикордонного пункту, капітан Йоуко Кіннунен розповів, що у безпосередній близькості від шлагбаумів будуються захисні споруди, тобто тимчасові перепони на державному кордоні.
Керівництво фінської прикордонної служби повідомляє, що ніч на прикордонних станціях минула спокійно. 18 листопада притулок у країні запросили 67 осіб.
Крім того, фінські прикордонники зазначають, що принаймні деякі з прохачів притулку були "виштовхнуті через кордон" проти їхньої волі.
Як сказав Кіннунен, люди, які вчора перейшли кордон, поводилися агресивно щодо російської прикордонної влади, коли їх "виштовхували від російського прикордонного посту в бік Фінляндії", а потім закрили за ними ворота, тож повернення на російську територію стало неможливим.
За його словами, на кордоні також було чути гнівні вигуки щодо російських прикордонників.
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