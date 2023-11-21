Тот же сценарий. РФ повторяет на финской границе "миграционный кризис" между Польшей и Беларусью

Россия, вероятно, применяет известную тактику гибридной войны, чтобы искусственно создать миграционный кризис на финской границе.
Россия провоцирует Финляндию
По мнению специалистов Института изучения войны (ISW), Россия применяет тактику гибридной войны на финской границе, повторяя сценарий "миграционного кризиса" на границе Польши с Беларусью и пытаясь дестабилизировать НАТО.
В отчете говорится, что Россия, вероятно, применяет известную тактику гибридной войны, чтобы искусственно создать миграционный кризис на финской границе.
Финские власти закрыли четыре пункта пропуска на юго-восточной границе Финляндии с Россией 18 ноября после того, как финская пограничная служба сообщила, что с сентября 2023 года в финскую границу из России прибыло около 300 искателей убежища, преимущественно из Ирака, Йемена, Сомали. .
Финское издание Iltalehti сообщило 20 ноября, что власти Финляндии рассматривают возможность закрытия всей границы с Россией в ночь на 21 ноября.
Эксперты напоминают, что Кремль отверг обвинения Финляндии в причастности России к созданию искусственного наплыва мигрантов.
В ISW отмечают, что ранее институт оценивал, что Кремль разрешил или, может быть, непосредственно контролировал искусственное создание Беларусью миграционного кризиса на границе с Польшей в 2021 году.
Финляндия защищается от РФ
В Финляндии на пункте пропуска Вартиус у границы с Россией начинается возведение временных заборов, пограничникам помогают финские военные.
Начальник пограничного пункта капитан Йоуко Киннунен рассказал, что в непосредственной близости от шлагбаумов строятся защитные сооружения, то есть временные преграды на государственной границе.
Руководство финской пограничной службы сообщает, что ночь на пограничных станциях прошла спокойно. 18 ноября приют в стране пригласили 67 человек.
Кроме того, финские пограничники отмечают, что, по крайней мере, некоторые из просителей убежища были "вытолкнуты через границу" против их воли.
Как сказал Киннунен, люди, которые вчера перешли границу, вели себя агрессивно по отношению к российским пограничным властям, когда их "выталкивали от российского пограничного поста в сторону Финляндии", а затем закрыли за ними ворота, поэтому возвращение на российскую территорию стало невозможным.
По его словам, на границе также были слышны гневные возгласы по поводу российских пограничников.
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