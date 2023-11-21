Тот же сценарий. РФ повторяет на финской границе "миграционный кризис" между Польшей и Беларусью

Россия провоцирует Финляндию

По мнению специалистов Института изучения войны (ISW), Россия применяет тактику гибридной войны на финской границе, повторяя сценарий "миграционного кризиса" на границе Польши с Беларусью и пытаясь дестабилизировать НАТО.

В отчете говорится, что Россия, вероятно, применяет известную тактику гибридной войны, чтобы искусственно создать миграционный кризис на финской границе.

Финские власти закрыли четыре пункта пропуска на юго-восточной границе Финляндии с Россией 18 ноября после того, как финская пограничная служба сообщила, что с сентября 2023 года в финскую границу из России прибыло около 300 искателей убежища, преимущественно из Ирака, Йемена, Сомали. .

Финское издание Iltalehti сообщило 20 ноября, что власти Финляндии рассматривают возможность закрытия всей границы с Россией в ночь на 21 ноября.

Маловероятно, что эти мигранты продолжали оставаться на финской границе при минусовых температурах по собственному желанию после того, как пограничники не пустили их на территорию Финляндии, и это дает основания предположить, что, скорее всего, Россия причастна к этой ситуации, – отмечают эксперты. . Поделиться

Эксперты напоминают, что Кремль отверг обвинения Финляндии в причастности России к созданию искусственного наплыва мигрантов.

Очевидная тактика гибридной войны России на российско-финской границе сродни созданию Россией и Беларусью миграционного кризиса на польской границе в 2021 году и, вероятно, так же направлена на дестабилизацию НАТО, – подчеркивают аналитики. Поделиться

В ISW отмечают, что ранее институт оценивал, что Кремль разрешил или, может быть, непосредственно контролировал искусственное создание Беларусью миграционного кризиса на границе с Польшей в 2021 году.

Кремль использовал сфабрикованный кризис в 2021 году, чтобы безосновательно обвинить НАТО в агрессии против Беларуси, говорят военные аналитики. Поделиться

Финляндия защищается от РФ

В Финляндии на пункте пропуска Вартиус у границы с Россией начинается возведение временных заборов, пограничникам помогают финские военные.

Начальник пограничного пункта капитан Йоуко Киннунен рассказал, что в непосредственной близости от шлагбаумов строятся защитные сооружения, то есть временные преграды на государственной границе.

Это мероприятие по обеспечению работы пограничного пункта, – сказал он. Поделиться

Руководство финской пограничной службы сообщает, что ночь на пограничных станциях прошла спокойно. 18 ноября приют в стране пригласили 67 человек.

Кроме того, финские пограничники отмечают, что, по крайней мере, некоторые из просителей убежища были "вытолкнуты через границу" против их воли.

Как сказал Киннунен, люди, которые вчера перешли границу, вели себя агрессивно по отношению к российским пограничным властям, когда их "выталкивали от российского пограничного поста в сторону Финляндии", а затем закрыли за ними ворота, поэтому возвращение на российскую территорию стало невозможным.

Поведение последней группы, состоявшей из 20 человек, показало, что они не хотят въезжать в Финляндию, – говорит Киннунен. Поделиться

По его словам, на границе также были слышны гневные возгласы по поводу российских пограничников.