Россия завезла на оккупированные территории Украины более 100 тыс мигрантов из Азии — ЦНС

Российские военные преступники пытаются изменить демографический состав населения на оккупированных территориях Украины за счет мигрантов из стран Центральной Азии.

Что известно о ввозе Россией мигрантов из Азии на оккупированные территории Украины

Представители Центра национального сопротивления подчеркнули, что количество завезенных российскими военными преступниками мигрантов из стран Центральной Азии на оккупированные территории Украины уже превысило 100 тыс. человек.

В частности, большинство завезенных мигрантов занимается строительством.

Однако командование преступной армии РФ имеет планы по их мобилизации в обмен на получение гражданства.

Такой массовый заезд мигрантов уже спровоцировал ухудшение криминальной ситуации и привел к созданию этнических преступных группировок. С помощью организованных преступных групп россияне пытаются улучшить контролируемость не принадлежащего им региона, - говорится в заявлении представителей ЦНС. Поделиться

К странам Центральной Азии относятся Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан, Туркменистан, а также Казахстан.

Что происходит на оккупированных территориях Украины

С начала полномасштабного вторжения русские войска убили тысячи мирных украинцев на оккупированных территориях.

Сотни тысяч человек покинули свое место жительства – выехали либо на свободную от захватчиков территорию Украины, либо на территорию других стран.

Местных жителей россияне заставляют уезжать из-за безработицы и гуманитарной катастрофы, а вместо них завозят мигрантов, лояльных России.

В частности, такая тенденция наблюдается на Донбассе. Только в Мариуполь РФ "переселило" более 30 тысяч мигрантов из Центральной Азии и Северного Кавказа.

Кроме того, оккупанты незаконно вывозят украинцев на территорию РФ. Тысячи депортированных – дети.

Кое-кого отдают на усыновление в российские семьи даже несмотря на то, что у них есть родители и родственники в Украине.

Часть маленьких украинцев уже удалось вернуть на родину.