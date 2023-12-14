РФ усиливает репрессии против украинцев в оккупации накануне псевдовыборов Путина – ГУР
Категория
Украина
Дата публикации

РФ усиливает репрессии против украинцев в оккупации накануне псевдовыборов Путина – ГУР

ГУР
Армия РФ
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На временно оккупированных территориях Украины армия РФ увеличивает давление на местное население. Для украинцев создают ужасающие условия, отказывают в медицинской помощи и не только.

Россия усиливает репрессии против украинцев в оккупации

Как сообщают в ГУР, РФ значительно активизировала маховик запугивания и репрессий в связи с подготовкой к так называемому избирательному процессу и "переизбранию" Путина, а также для выявления противников российского порабощения.

Оккупационные администрации создают ужасающие и невыносимые условия для тех граждан, кто отказывается получать российские паспорта. Так, людям отказывают в предоставлении медицинской и социальной помощи, лишают доступа к электроэнергии и системе водоснабжения, – отметили в разведке.

В составе карательно-репрессивных групп, которые проводят систематические обыски частных помещений украинцев на временно оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей, российские захватчики начали использовать специалистов по анализу поведения.

При осуществлении так называемых "проверок документов" и обысков указанные лица внимательно следят за собственником жилья, создавая дополнительное психологическое давление.

Пытаясь запугать и установить тотальный контроль над местным населением, россияне на оккупированных украинских территориях пытаются обрубить все возможные каналы связи и доступа к информации.

К примеру, для получения разрешения и возможности пользоваться мобильным интернетом украинцы в оккупации должны обратиться к подконтрольным россиянам провайдерам. В этих компаниях в телефоны людей вводят неизвестные коды, что может свидетельствовать о скрытой установке шпионских программ.

Какая ситуация на оккупированных территориях

Россияне продолжают репрессии и террор на оккупированных территориях. Так, оккупанты ищут детей на временно оккупированных территориях, которые продолжают онлайн-обучение в украинских школах или пользуются украинскими услугами.

Также по информации Мариупольского городского совета, учителя оккупированного Россией города предоставили старшеклассникам конкретный шаблон, по которому нужно поблагодарить военных государства-агрессора.

Кроме этого, по информации ЦНС, россияне опрокидывают дополнительные силы Росгвардии для проведения комплексных мероприятий по проверке местного населения.

Во время масштабных рейдов планируется раз в два месяца устанавливать блокпосты и увеличить количество патрулей в населенных пунктах на временно оккупированных территориях.

Также захватчики планируют усилить контроль над мессенджерами украинцев в оккупации и исследовать протестные настроения среди местных. Все это происходит в рамках старта подготовки к "выборам" российского диктатора Владимира Путина, которые запланированы на весну 2024 года.

С 1 января 2024 года оккупанты запретили на оккупированных территориях движение автотранспорта с украинскими номерами.

Кроме того, с начала 2024 года захватчики будут отказываться в медицинском обслуживании украинцам, не получившим паспорт РФ на оккупированных территориях.

Также российские террористы формируют этнические криминогенные группировки по мигрантам.

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